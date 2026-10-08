Usta oyuncu Necla Uygur hayatını kaybetti
Türk tiyatrosunun usta isimlerinden Nejat Uygur'un eşi, usta tiyatro sanatçısı Necla Uygur 89 yaşında hayatını kaybetti.
Oyuncular Süheyl ve Behzat Uygur'un annesi olan Necla Uygur'un vefatı, Uygur ailesini yasa boğdu.
Necla Uygur'un ölüm nedeni ve cenaze törenine ilişkin ayrıntılar henüz netleşmedi.
Necla Uygur kimdir?
Necla Uygur, 1950 yılında usta tiyatrocu Nejat Uygur ile evlendi. Çiftin Ahmet, Süheyl, Süha, Kemal ve Behzat adında beş oğlu dünyaya geldi.
Eşinin tiyatro yaşamı boyunca yanında olan Necla Uygur, ailesiyle birlikte uzun yıllar Türk tiyatrosunun içinde yer aldı.
Nejat Uygur, 18 Kasım 2013'te, 86 yaşında hayatını kaybetmiş ve Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilmişti.