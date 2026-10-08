  1. Ekonomim
  2. Kültür-Sanat
  3. Usta oyuncu Necla Uygur hayatını kaybetti
Takip Et

Usta oyuncu Necla Uygur hayatını kaybetti

Türk tiyatrosunun usta isimlerinden Nejat Uygur'un eşi, usta tiyatro sanatçısı Necla Uygur 89 yaşında hayatını kaybetti.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.
Usta oyuncu Necla Uygur hayatını kaybetti
Takip Et

Oyuncular Süheyl ve Behzat Uygur'un annesi olan Necla Uygur'un vefatı, Uygur ailesini yasa boğdu.

Necla Uygur'un ölüm nedeni ve cenaze törenine ilişkin ayrıntılar henüz netleşmedi.

Necla Uygur kimdir?

Necla Uygur, 1950 yılında usta tiyatrocu Nejat Uygur ile evlendi. Çiftin Ahmet, Süheyl, Süha, Kemal ve Behzat adında beş oğlu dünyaya geldi.

Eşinin tiyatro yaşamı boyunca yanında olan Necla Uygur, ailesiyle birlikte uzun yıllar Türk tiyatrosunun içinde yer aldı.

 

Nejat Uygur, 18 Kasım 2013'te, 86 yaşında hayatını kaybetmiş ve Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilmişti.