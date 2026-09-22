Usta oyuncu Şerif Sezer ödül töreninde rahatsızlandı

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Türk sinemasının usta isimlerinden79 yaşındaki Şerif Sezer, katıldığı 27. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri gecesinde fotoğraf çekimi sırasında yüzüne patlayan flaşlara dayanamayarak fenalık geçirdi.

Şerif Sezer'in röportaja devam edemeyeceğini fark eden kızı Deniz Arna, annesini alandan uzaklaştırdı.

'Bana bir şey olmaz' dedi

Sağlık durumu hakkında Birsen Altuntaş'a açıklama yapan Şerif Sezer, "Bana bir şey olmaz, midem biraz rahatsızlandı. İyiyim, daha iyiyim, doktora görüneceğim."dedi.