Usta oyuncu Şerif Sezer ödül töreninde rahatsızlandı
Usta oyuncu Şerif Sezer, 27. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri’nde kızı Deniz Arna ile birlikte röportaj verdiği sırada rahatsızlandı.
Türk sinemasının usta isimlerinden79 yaşındaki Şerif Sezer, katıldığı 27. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri gecesinde fotoğraf çekimi sırasında yüzüne patlayan flaşlara dayanamayarak fenalık geçirdi.
Şerif Sezer'in röportaja devam edemeyeceğini fark eden kızı Deniz Arna, annesini alandan uzaklaştırdı.
'Bana bir şey olmaz' dedi
Sağlık durumu hakkında Birsen Altuntaş'a açıklama yapan Şerif Sezer, "Bana bir şey olmaz, midem biraz rahatsızlandı. İyiyim, daha iyiyim, doktora görüneceğim."dedi.