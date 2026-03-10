VAKKO, MUDO ve DESA İş Kitapları Ödülü’nü aldı

KİTAP dergisi “Yılın En İyileri Ödülleri”nin sahipleri belli oldu. CVK Park Bosphorus Hotel Istanbul’da toplanan seçici kurullar bu yıl 4 dalda (edebiyat, iş dünyası, polisiye, gastronomi), 16 kategoride 17 ödül belirledi. Ödüller, kazananlara Kasım ayında düzenlenecek törenle takdim edilecek.

telif, çeviri, yayınevi, emek ödülleri

Doğan Hızlan, Faruk Şüyün, Metin Celâl, Sevengül Sönmez ve Sırma Köksal’dan oluşan 2025 Yılın Telif, Yılın Çeviri kitapları, Yılın Yayınevi ve Ömür Boyu Emek ödülleri Seçici Kurulu CVK Park Bosphorus Hotel Istanbul’da toplandı.

YILIN TELİF KİTABI olarak Kurul, oy birliği ile Gaye Boralıoğlu’nun “Her Şey Normalmiş Gibi” (İletişim Yayınları) isimli romanına Yılın Telif Kitabı ödülünün verilmesini kararlaştırdı. Ödül gerekçesi şöyle açıklandı:

“Gaye Boralıoğlu’nun ‘Her Şey Normalmiş Gibi’ romanı, çağdaş bireyin kırılganlığını ve gündelik hayatın sıradanlığına sinmiş şiddeti incelikli bir ironi ve güçlü bir anlatı diliyle görünür kıldığı, biçimsel cesareti ve toplumsal duyarlılığı estetik bir bütünlük içinde buluşturduğu için ödüle değer bulunmuştur.”

YILIN ÇEVİRİ KİTABI olarak oy birliği ile, Ergin Altay’ın Türkçeye çevirdiği Fyodor Mihayloviç Dostoyevski’nin “Yazarın Günlüğü (2 Cilt) Cilt 1: 1873 • 1876 / Cilt 2: 1877 • 1880 • 1881” (İletişim Yayınları) kitabı seçildi.

Ödül gerekçesi şöyle:

“Usta çevirmen Ergin Altay, Fyodor Mihayloviç Dostoyevski’nin ‘Yazarın Günlüğü’ adlı yapıtını çevirirken yalnızca metnin anlamını değil, düşünsel derinliğini, ironisini ve dönemsel bağlamını da Türkçede yeniden kurma başarısı göstermiş; özgün metnin ruhunu ve ritmini koruyan yetkin çevirisiyle ödüle değer bulunmuştur.”

YILIN YAYINEVİ ödülünün sahibi ise oy birliği ile Yordam Kitap olarak belirlendi. Ödül gerekçesi, “Yordam Kitap, sosyal bilimler ve düşünce alanında nitelikli, eleştirel ve kurucu metinleri titiz editoryal anlayışla yayımlayarak Türkiye’de düşünce hayatının zenginleşmesine kalıcı katkılarda bulunduğu; klasik ve çağdaş eserler arasında kurduğu süreklilikle yayıncılıkta istikrarlı bir entelektüel çizgi oluşturduğu için ödüle değer bulunmuştur” olarak açıklandı.

ÖMÜR BOYU EMEK ÖDÜLÜ’nün sahibi oy birliği ile Yalvaç Ural olarak açıklandı. Ödül gerekçesinde şu ifadeler yer aldı:

“Yalvaç Ural, çocuk ve gençlik edebiyatında yarattığı özgün dil, mizah ve hayal gücüyle kuşaklar boyunca okurlara edebiyat sevgisi aşılamış; şiirden masala, öyküden romana uzanan üretimiyle Türkçenin anlatım olanaklarını zenginleştiren kalıcı katkılarda bulunmuştur. Usta yazar Yalvaç Ural, Mustafa Kemal’in Çocukluk Yıllarını anlattığı Mavi Gözlü Sarı Saçlı Çocuk kitabıyla ödüle değer görülmüştür.”

iş dünyası ödülleri

Burak Önder, Didem Eryar Ünlü, Faruk Şüyün, Fatoş Karahasan, Handan Sema Ceylan, Mustafa Kemal Çolak, Rüştü Bozkurt ve Vahap Munyar’dan oluşan 2025 “İş Dünyası Kitapları” Seçici Kurulu Zoom üzerinden buluştu. Seçici kurul bu sene altı kategoride yedi ödül verdi…

YILIN KURUMSAL TARİH KİTABI ödülü, metinlerini İzzeddin Çalışlar’ın yazdığı “Bir Vakko Kitabı”nın oldu. Ödül gerekçesi şöyle:

“Bir Vakko Kitabı, Vakko’nun 90 yıllık tarihini yalnızca bir marka kronolojisi olarak değil, Türkiye’nin ekonomik ve kültürel dönüşümünün tanıklığı olarak ele almasıyla öne çıkıyor. İzzeddin Çalışlar’ın titiz araştırmasına dayanan eser, güçlü metni ve seçkin görsel kurgusuyla okuru kapsamlı bir hafıza yolculuğuna davet ediyor. Kitabın ‘Ben Vakko’yum’ cümlesiyle başlayan anlatımı, markayı özne konumuna yerleştirerek özgün bir kurgu tercihi sunuyor. Kurucu Vitali Hakko ve Albert Hakko başta olmak üzere taşıyıcı figürler, bu anlatının içinde Vakko’nun kurumsal kimliğini görünür kılan aktörler olarak konumlandırılıyor. Eser, Vakko’nun kuruluşundan günümüze uzanan serüvenini aktarırken aynı zamanda dönemlerin ekonomik, sosyal ve kültürel alışkanlıklarına ışık tutuyor; iş kültürü, kurumsal değerler ve yönetim anlayışını belgesel bir disiplinle okura sunuyor. Bu yönleriyle kitap, kurumsal tarih yazımına nitelikli ve kalıcı bir katkı sağlıyor.”

YILIN GİRİŞİM ÖYKÜSÜ KİTABI ödülü iki kitaba gitti.

Bunlardan Gökhan Akçura’nın kaleme aldığı “Dünyalı Olmak - Mudo’nun Reklam Tarihine Bir Yolculuk” kitabının ödül gerekçesi şöyle açıklandı:

“Dünyalı Olmak - Mudo’nun Reklam Tarihine Bir Yolculuk, Türkiye’nin yenilikçi marka hafızasında önemli bir yere sahip Mudo’yu, kuruluşundan itibaren girişimcilik perspektifiyle ele alan nitelikli bir çalışma. Eser, yalnızca bir marka hikâyesi sunmakla kalmayıp, Mustafa Taviloğlu’nun gözlem gücü, ileri görüşlülüğü ve görsel dünyaya hâkimiyeti üzerinden, Türkiye’de değişen sosyal yapıları ve gençlik kültürünü de görünür kılıyor. 1960’lı yıllardan itibaren Mudo bünyesinde gerçekleşen atılımlar; reklamcılık, perakende ve iletişim alanlarında dönüştürücü bir etki yaratıyor. Bu yenilikçi yaklaşım kitabın bütününe yayılan temel izlek hâline getirilmiş. Taviloğlu’nun güçlü iletişim dili ve görsel yaratıcılığı sayesinde ortaya çıkan çalışmalar, döneminin sınırlarını aşan bir etki üretiyor ve birden fazla sektöre yön veriyor. Gökhan Akçura’nın araştırmacı titizliği ve anlatı ustalığıyla kaleme alınan eser; görsel ve yazılı zenginliğiyle bir dönemin kültürel atmosferini belgelemenin ötesine geçerek Türkiye’de girişimcilik ve marka inşası tarihine kalıcı bir katkı sunuyor.”

Bu kategoride seçilen bir diğer kitap “Olmazı Oldurmak - Deri Modasında Dünya Markası Olma Yolunda DESA’nın İlham Veren Hikâyesi” oldu. Nuri M. Çolakoğlu imzasını taşıyan çalışmanın ödül gerekçesi, “Kitap, yalnızca bir şirketin başarı öyküsünü değil; yarım asrı aşan bir sanayi ve perakende dönüşümünü belgesel bir disiplinle ele alan nitelikli bir çalışma. Nuri M. Çolakoğlu’nun gazetecilik birikimiyle kaleme aldığı eser, ideallerinin peşinden kararlılıkla yürüyen bir girişimcinin hikâyesini, sektör tarihinin gelişim çizgisiyle birlikte sunuyor. Kitapta ana ekseni, Türkiye ekonomisine katkı sunan ve sektöründe öncü bir konum edinen DESA’nın kuruluşu ve kurucu Melih Çelet’in vizyoner liderliği oluşturuyor. Avrupa ve ABD pazarlarında elde edilen ticari başarılar; güçlü ikna kabiliyeti ve stratejik iş birlikleri üzerinden aktarılırken şirketin dinamizmi ve büyüme ritmi anlamlı görsellerle destekleniyor. Eser, bir aile şirketinin ortak akıl, süreklilik ve kuşaklar arası aktarımla nasıl büyütüldüğünü; zorluklar karşısında nasıl direnç geliştirdiğini ortaya koyarken, yalnızca kurucunun değil ikinci ve üçüncü kuşağın da kariyer yolculuğunu ilham verici bir çerçevede görünür kılıyor. Bu yönüyle kitap, girişimcilik kültürüne ve kurumsal hafızaya değerli bir katkı sunuyor” sözcükleriyle kaleme alındı.

EKONOMİ GAZETECİLİĞİNE BİLİMSEL KATKI ÖDÜLÜ, Osman Ulagay’ın “Bir Ömrün Aynasında - Türkiye’de 82 Yıl” (Doğan Kitap) isimli kitabına verildi. Ödül gerekçesi şöyle açıklandı:

“Kitap, Osman Ulagay’ın yaşamı üzerinden Türkiye’nin yakın tarihine ışık tutan, kişisel tanıklık ile ekonomik analizleri ustalıkla buluşturan nitelikli bir dönem çalışması. Ekonomist, gazeteci ve üretken bir yazar olarak Ulagay, aile girişimciliğinden makro ekonomik değerlendirmelere uzanan geniş bir perspektifi, belge ve gözlemlerle destekleyerek okura sunuyor. Eserde, 1940’lı yıllardan itibaren bir ailenin yaşamına dair ayrıntılar, Türkiye’nin kaderini etkileyen siyasal ve ekonomik kırılma anları ve dünyayı sarsan gelişmelerle birlikte ele alınırken, bireysel hafıza ile toplumsal tarih arasında güçlü bir köprü kuruluyor. Otobiyografi, anı ve deneme türleri arasında dolaşan çalışma; içerdiği belgeler, gözlemler ve yorumlarla tarih bilincine katkı sağlayan kalıcı bir başvuru kaynağı niteliği taşıyor. Bu yönüyle eser, ekonomi gazeteciliğine bilimsel derinlik ve tarihsel perspektif kazandıran değerli bir katkı sunuyor.”

YILIN LİDERLİK KİTABI ise Mehmet Tevfik Nane imzasını taşıyor: “Size Anlatacaklarım Var - Değer Yaratmaya Adanmış İniş Çıkışlarla Dolu Bir Yaşam Yolculuğu” (Hümanist Kitap Yayıncılık). Ödül gerekçesi şöyle:

“İş dünyasında 40 yıla yaklaşan, yerelden küresele uzanan kariyer yolculuğunu; sadece başarı hikayeleriyle değil, ‘iniş çıkışlar’ ve hatalardan çıkarılan derslerle birlikte büyük bir samimiyet ve şeffaflıkla kaleme aldığı; teorik bilgiden ziyade yaşanmış, sınanmış ve sonuç alınmış pratik liderlik öğretilerini iş dünyası literatürüne kazandırdığı; genç profesyonellere, girişimcilere ve her kademedeki yöneticiye değer yaratma odaklı, insani ve vizyoner bir yol haritası sunarak toplumsal fayda ve mentorluk misyonunu en üst düzeyde yerine getirdiği, iş hayatına yeni atılanlar için bir ‘başucu kitabı’ niteliği taşıdığı için bu ödüle layık görülmüştür."

YILIN İKTİSADİ VE TOPLUMSAL ANALİZ KİTABI olarak, Özge Öner’in kaleme aldığı Herkes Biliyor Geminin Su Aldığını - Türkiye’nin İktisadi ve Siyasi Ahvali (Doğan Kitap) seçildi. Ödülün gerekçesinde “Kitap, Doç. Dr. Özge Öner’in kuramsal çerçeveleri sahadaki gerçeklik ile sınama konusundaki titiz yaklaşımını yansıtan; bilimsel derinliği ile kamusal tartışma üretme gücünü bir araya getiren nitelikli bir çalışma. Eserde, ekonomide ölçümlerin nasıl inşa edildiği ve standartlaşmış göstergelerin, gücü elinde tutan aktörler tarafından nasıl araçsallaştırılabildiği eleştirel bir perspektifle analiz ediliyor. Mikro temelli özne anlatılarından makro göstergelerin hâkimiyetine dayalı anlatımlara geçişin yarattığı ‘anlama boşlukları’, kavramsal açıklık ve analitik tutarlılıkla ortaya konuluyor. Rakamların dışında kalan hayatı, mekânı ve toplumsal deneyimi hesaba katan yaklaşımıyla kitap, ekonomiyi yalnızca veri setleri üzerinden değil; insan, eşitsizlik ve gündelik gerçeklik üzerinden okumaya davet ediyor. Eser, iktisadi analizlere bilimsel katkı sunarken aynı zamanda kamuoyunda eleştirel düşünceyi besleyen güçlü bir referans niteliği taşıyor” denildi.

YILIN İŞ YÖNETİMİ KİTABI ödülü kategorisinde iş insanı-yazar Hilmi Güvenal, Kuartet - Belirsizlik Çağında Etkin Karar Alma Sanatı (Remzi Kitabevi) isimli kitabı ile bu dalda ödül sahibi oldu. Ödül gerekçesi şöyle:

“Kitap, Hilmi Güvenal’ın iş dünyasını kuşatan belirsizlik ortamını kavramsal bir çerçeveye oturtarak karar alma süreçlerine sistematik bir yaklaşım geliştirdiği nitelikli bir çalışma. Eser, adını aldığı dört temel eksen - yaşam döngüsü, yetkinlikler, rekabet ve şirket kültürü - üzerinden kurumların stratejik yönelimlerini analiz ediyor ve bu başlıkları hem teorik temellendirme hem de uygulamaya dönük örneklerle ele alıyor. Belirsizlik koşullarında doğru karar alma süreçlerine derinlikli bir perspektif sunarken, yanlış karar mekanizmalarının nasıl oluştuğunu da sorguluyor. Kitap, yetkinlik geliştirme, rekabet stratejileri ve yatırım kararlarını bütüncül bir bakışla değerlendirerek; bireylerde olduğu kadar kurumlarda da ‘yaşa uygun davranış’ ilkesinin önemine dikkat çekiyor. Özellikle şirketlerin ikinci ve üçüncü dalga büyüme süreçlerinde izlemeleri gereken yol haritasına dair sunduğu somut önerilerle eser, kaynakların etkin ve rasyonel kullanımına yönelik güçlü bir başvuru kaynağı niteliği taşıyor.”

polisiye ödülleri

Didem Ardalı Büyükarman, Erol Üyepazarcı, Faruk Şüyün, Hülya Balcı ve Sevin Okyay’dan oluşan 2025 Yılın Polisiye Kitabı Seçici Kurulu, CVK Park Bosphorus Hotel Istanbul’da bir araya geldi. Kurul, bu yıl üç kategoride ödül belirledi:

YILIN TELİF POLİSİYE KİTABI ödülünün, Tuna Kiremitçi’nin “Kumarbaz” (Doğan Kitap) isimli kitabına verilmesine oy birliği ile karar verildi. Ödülün gerekçesinde “Son yıllarda yayımladığı polisiye romanlarla türün sınırlarını genişleten, karakter derinliği ve psikolojik çözümlemeleriyle polisiye edebiyatımıza yeni bir soluk kazandıran Tuna Kiremitçi, ‘Kumarbaz’ romanında da gerilim dozunu yüksek tutan kurgusu, katmanlı anlatım yapısı ve toplumsal arka planla kurduğu güçlü bağ sayesinde dikkat çekici bir edebi başarı ortaya koymuştur. Kiremitçi, Başkomiser Perihan Uygur karakteriyle, polisiye edebiyata toplumsal gerçekçi bir bakış açısıyla işlenen, güçlü ve özgün bir kadın kahraman kazandırmıştır. Polisiye türünün klasik unsurlarını çağdaş bir anlatım diliyle birleştiren; sürükleyiciliği edebi titizlikle buluşturan bu roman dolayısıyla Yılın Telif Polisiye Kitabı Ödülü’nün Tuna Kiremitçi’ye verilmesi oy birliğiyle kararlaştırılmıştır” ifadesi yer aldı.

YILIN POLİSİYE İLK ROMAN

ödülü ise Selin Bak’ın “Sonsuzluk Kapanı”na (Oğlak Yayınları/Maceraperest Kitaplar) oy birliği ile gitti. Ödül gerekçesi şöyle açıklandı:

“Selin Bak’a, polisiye türünün temel dinamiklerini başarıyla kavrayan, sağlam kurgusu ve yüksek merak duygusunu son sayfaya kadar canlı tutan ilk romanı “Sonsuzluk Kapanı” dolayısıyla 2025 yılı Polisiye İlk Roman Ödülü verilmiştir. Yazar, olay örgüsünü dengeli bir ritimle ilerletirken karakter inşasındaki titizlik ve atmosfer kurmadaki başarısıyla dikkat çekmiş; ilk eserinde dahi türün klişelerine yaslanmadan gerektiğinde başarıyla kullanarak özgün bir anlatım dili geliştireceğinin işaretlerini vermiştir. Polisiye edebiyatımıza yeni ve güçlü bir kalemin katıldığını gösteren bu roman nedeniyle ödülün oy birliğiyle Selin Bak’a takdim edilmesine karar verilmiştir.”

POLİSİYE EDEBİYATA KATKI ödülü ise yine oy birliği ile Özlem Özdemir’in oldu. Ödül gerekçesi şöyleydi:

“Ülkemizin en uzun soluklu basılı polisiye dergisi 221B’yi bütün güçlüklere karşın yayınlamaya devam etmesi ve Mylos Yayınları ile polisiye edebiyatımıza yeni ve başarılı yazarlar kazandırması nedeniyle Polisiye Edebiyata Katkı Ödülü’ne değer bulunmuştur.”

gastronomi ödülleri

Ahmet Örs, Faruk Şüyün, Mehmet Yaşin, Osman Serim ve Zeynep Kakınç’tan oluşan Yılın Gastronomi Kitabı Seçici Kurulu, CVK Park Bosphorus Hotel Istanbul’da değerlendirmelerini tamamladı.

YILIN GASTRONOMİ KİTABI, oy birliği ile Refika Birgül’ün (proje sahibi ve yönetmeni) “Miras - Türk Mutfağı Teknikleri 1” (Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları) olarak belirlendi.

Ödül gerekçesi şöyle açıklandı:

“Refika Birgül’ün mutfağı tarafından hazırlanan “Türk Mutfağı Teknikleri” kitabı 3 cilt olarak planlanmış. Eşi benzeri olmayan 989 sayfalık eserin birinci cildinde tüm tarifler fotoğraflı ve aşamalı anlatılıyor. Barkodla geçilen videolar bölümünde ise her tarifin yapımı ayrıntılarıyla görülebiliyor. Ayrıca bu topraklardan gelip geçmiş insanların binlerce yılda oluşturduğu reçeteleri en sade haliyle vermek için teknik ekibin geliştirdiği bir formül sistemiyle onların özünü sunmak amaçlanıyor. Dahası kitap sadece evinde iyi yemek yapmak, buzdolabındaki malzemelerle kendi reçetelerini oluşturmak isteyenlere de ışık tutuğu gibi, geleceğin aşçılarına da mutfağımızın özüyle ilgili önemli değerleri aktarmayı hedefliyor.”

GASTRONOMİ KÜLTÜRÜ EMEK ÖDÜLÜ ise oy birliği ile Metro Türkiye Gıda Kategori & Coğrafi İşaretler Müdürü Birol Uluşan’ın oldu. Ödül gerekçesi şöyle:

“Metro Türkiye bünyesinde Gıda Kategori & Coğrafi İşaretler Müdürü olarak yürüttüğü çalışmalarla Anadolu’nun yerel ve coğrafi işaretli ürünlerinin profesyonel mutfaklarla buluşmasında üretici ile sektör arasında sürdürülebilir bir köprü kurmuştur. Coğrafi işaret kavramını yalnızca ticari bir değer değil kültürel bir hafıza unsuru olarak ele alan yaklaşımıyla küçük üreticilerin ekonomik sürdürülebilirliğine katkı sağlamış, yerel ürün kimliğinin menülerde güçlenmesine ve gastronomi alanında bilinçli bir değer zinciri oluşmasına öncülük etmiştir. Üretime, emeğe ve kültürel sürekliliğe duyduğu saygı doğrultusunda gösterdiği uzun soluklu katkılar nedeniyle Gastronomi Kültürü Emek Ödülü’ne layık görülmüştür.”

özel ödül

YILIN KURUMSAL YAYINEVİ ödülünün, “çağdaş sanat üretimini kuramsal derinlik ve yüksek tasarım niteliğiyle belgeleyen, sergi kitaplarını kalıcı başvuru kaynaklarına dönüştüren titiz yayıncılık anlayışıyla sanat ile düşünce arasında sürdürülebilir bir diyalog alanı açtığı için” Arter Yayınları’na verilmesine karar verildi.

Ödül gerekçelerini kaleme aldıkları için seçici kurul üyelerimiz Ahmet Örs, Erol Üyepazarcı, Faruk Şüyün, Metin Celâl, Mustafa Kemal Çolak ve Rüştü Bozkurt’a teşekkür ederiz.

Salonlarını Seçici Kurul toplantılarımıza açtığı için CVK Park Bosphorus Hotel İstanbul’a teşekkür ederiz.