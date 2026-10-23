Van Gogh'un "Yıldızlı Gece" tablosundaki şaşırtıcı gerçek ortaya çıktı

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Güney Kore'deki Kyung Hee Üniversitesi'nden araştırmacı Elijah Jeong-hyun Kim liderliğindeki ekip, tablonun merkezinde yer alan gizemli yıldız kümesini inceledi.

Daha önce Koç takımyıldızına ait olduğu düşünülen yıldızların, Boğa takımyıldızındaki V şeklindeki Hyades kümesiyle tam bir uyum gösterdiği saptandı.

Tabloda yer alan ince hilal şeklindeki ayın ise haziran ayındaki görünüme uymadığı, temmuz ayındaki gökyüzü konumuyla örtüştüğü belirlendi.

Saha çalışmaları ve gökyüzü rekonstrüksiyonu

Sciencealert'ün haberine göre araştırmacılar, Van Gogh'un çizdiği manzaraları yerinde incelemek amacıyla Fransa'da saha çalışmaları gerçekleştirdi.

Tablodaki pencere ve manzara çerçevesini 1889 yılının bilgisayar destekli gökyüzü rekonstrüksiyonlarıyla birleştiren ekip, 22 Temmuz tarihlerine denk gelen şafak vakti gökyüzünün tabloda yer alan Ay, Venüs ve Hyades kümesiyle en kusursuz eşleşmeyi sağladığını tespit etti.

Yıldızların birbirine göre konumu ve ufuk çizgisiyle yaptığı açı da bu bulguyu destekliyor.

Sanat tarihine yeni bir bakış

Elde edilen bulgular, tablonun haziran ayında başlanmış olmasına rağmen Van Gogh'un temmuz ayında da eser üzerinde çalışmaya devam ettiğini ve farklı günlerdeki gökyüzü gözlemlerini tek bir tuvalde birleştirmiş olabileceğini gösteriyor.

Uzmanlar, bu tür astronomik analizlerin diğer tarihi gece tablolarının incelenmesinde de önemli bir rehber olabileceğini ifade ediyor.