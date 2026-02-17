‘Varınca ara’ seramik sergisi sanat Sokağı’nda

Eskişehir/Ekonomim

"Varınca Ara” başlıklı seramik sergisinde yer alan çalışmalar; doğum, dönüşüm ve yeniden var olma gibi döngüsel temaları seramiğin esnek yapısı ve metalin kalıcı dili üzerinden ele alıyor. Sabit formlardan uzak duran eserler, sürecin kendisini görünür kılarak izleyiciyi yolda olma hâli üzerine düşünmeye çağırıyor.

Serginin açılışında konuşan küratör Selin Gürkan, serginin kavramsal çerçevesine değinerek, “Başta Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanımız Ayşe Ünlüce’ye ve Kent Tarihi ve Tanıtımı Dairesi Başkanlığı’na bu alanı bizlere açtıkları için teşekkür ediyorum. ‘Varınca Ara’ isimli bu sergide aslında bir yolculuk sunuyoruz. Çünkü bazen varmak değil, yolda kalmak değerlidir. Öğreten şey sonuç değil, süreçtir. Nisan’ın üretim pratiğinde bu yolculuğun yalnızca fiziksel değil, düşünsel bir hareket alanı olduğunu görüyoruz.” ifadelerini kullandı.

Serginin sanatçısı Nisan Talaz ise Eskişehir’de ilk kişisel sergisini açmanın kendisi için özel bir anlam taşıdığını belirterek, “Eskişehir’de üreten bir sanatçı olarak ilk kişisel sergimi Sanat Sokağı’nda açmak benim için büyük bir mutluluk. Bu alanı bana açtıkları için Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ediyorum.” dedi.

Açılışta konuşan Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Atilay Dalgıç da belediyenin sanata verdiği önemi vurgulayarak, “Eskişehir Büyükşehir Belediyesi olarak seramik sanatına olan sevgimizi ve desteğimizi güçlendiriyoruz. Uluslararası Çağdaş Seramik Sanatları Müzemizle ziyaretçilerimizi ağırlamaya devam ediyoruz. Sanatın birleştirici ve dönüştürücü gücüne inanıyor, kentimizin kültür ve sanat yaşamına değer katan nitelikli üretimleri desteklemeyi çok önemsiyoruz.” ifadelerini kullandı.