“Veysel Gider Adı Kalır” sergisi, AKM’de açılıyor

ANKARA (EKONOMİ) - Büyük halk ozanı Aşık Veysel’in fotoğraf ve söyleşilerinin yer aldığı ‘Basında ve Ustaların Objektifinden Aşık Veysel’ kitabının Braille Alfabesi ve Sesli Kitap Lansmanı 7 Nisan'da Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Ayrıca Veysel’in fotoğraflarının yer aldığı bir de sergi açılacak.

Aşık Veysel’in torunu Nazender Süzer Gökçe ile Fotoğraf Sanatçısı Gürsel Gökçe tarafından hazırlanan ‘Veysel Gider Adı Kalır’ koleksiyon sergisinin küratörlüğünü Erkan Doğanay yaptı.

UNESCO, Aşık Veysel'in ölümünün 50’nci yılı olan 2023’ü Aşık Veysel Yılı olarak ilan etmişti.

Aşık Veysel’in eserlerinin kendisi gibi görme engellilere ulaştırılmasını amaçlayan Braille Alfabesiyle yazılmış sesli kitap, 4 cilt ve 70 sayfadan oluşuyor.

Kültür ve Turizm bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü koordinasyonunda açılacak sergide, Ara Güler, Fikret Otyam, Ozan Sağdıç gibi ustaların fotoğrafları yer alıyor. Sergi kapsamında, Karanlık Dünyam filmi ile Yönetmen Jovhen Menzel’in ‘Aşık Veysel ile Buluşmalar’ filmleri de gösterilecek. Sergi, 23 Nisan’a kadar takip edilebilecek.

AKM İstanbul Galeri’de pazartesi günleri hariç saat 11.00-19.00 saatleri arasında ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek olan sergi, İstanbul’dan sonra Ankara ve İzmir’e taşınacak.