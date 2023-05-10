“Veysel Gider Adı Kalır” sergisi İzmir’de

ANKARA/EKONOMİ

Aşık Veysel’in torunu Nazender Süzer Gökçe ile Fotoğraf Sanatçısı Gürsel Gökçe tarafından hazırlanan ‘Veysel Gider Adı Kalır’ koleksiyon sergisinin küratörlüğünü Erkan Doğanay yaptı. Nisan ayında İstanbul AKM’de açılan sergi, İzmir Resim ve Heykel Müzesi geçici sergi salonunda 12 Mayıs Cuma günü açılacak.

UNESCO, Aşık Veysel7in ölümünün 50’nci yılı olan 2023’ü Aşık Veysel Yılı olarak ilan etmişti. Aşık Veysel’in eserlerinin kendisi gibi görme engellilere ulaştırılmasını amaçlayan Braille Alfabesiyle yazılmış sesli kitap, 4 cilt ve 70 sayfadan oluşuyor.

Kültür ve Turizm bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü koordinasyonunda açılacak sergide, Ara Güler, Fikret Otyam, Ozan Sağdıç gibi ustaların fotoğrafları yer alıyor. Sergi kapsamında, Karanlık Dünyam filmi ile Yönetmen Jovhen Menzel’in ‘Aşık Veysel ile Buluşmalar’ filmleri de gösterilecek.