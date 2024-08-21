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Wilma Elles adını Türkçe olarak değiştirdi

Oyuncu Wilma Elles, ismini Mücella olarak değiştirdiğini açıkladı. Elles, Türk vatandaşı olduğunu da bildirdi.

Haber Merkezi
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Wilma Elles adını Türkçe olarak değiştirdi
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Türkiye'de "Öyle bir geçez zaman ki" dizisiyle ünlenen oyuncu Wilma Elles, 16. Altın Zirve ve Kariyer Ödülleri töreninde yaptığı konuşmada ismini değiştirdiğini açıkladı.

Hürriyet'ten Mesut Yılmaz'ın haberine göre Elles şunları söyledi:, “Türk vatandaşı oldum. İsmim de Mücella. Dikkatinizi çeken bir şey var mı? Hepimizin isimlerinin baş harfi M ile başlıyor. Ailemi çok seviyorum." Oyuncu, gecede kendisini yalnız bırakmayan eşi Mehmet Şah Çelik, oğlu Milat Göğüş, kızı Melodi Göğüş ve küçük kızı Manolya Çelik ile poz verdi.

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