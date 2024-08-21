Wilma Elles adını Türkçe olarak değiştirdi
Oyuncu Wilma Elles, ismini Mücella olarak değiştirdiğini açıkladı. Elles, Türk vatandaşı olduğunu da bildirdi.
Türkiye'de "Öyle bir geçez zaman ki" dizisiyle ünlenen oyuncu Wilma Elles, 16. Altın Zirve ve Kariyer Ödülleri töreninde yaptığı konuşmada ismini değiştirdiğini açıkladı.
Hürriyet'ten Mesut Yılmaz'ın haberine göre Elles şunları söyledi:, “Türk vatandaşı oldum. İsmim de Mücella. Dikkatinizi çeken bir şey var mı? Hepimizin isimlerinin baş harfi M ile başlıyor. Ailemi çok seviyorum." Oyuncu, gecede kendisini yalnız bırakmayan eşi Mehmet Şah Çelik, oğlu Milat Göğüş, kızı Melodi Göğüş ve küçük kızı Manolya Çelik ile poz verdi.