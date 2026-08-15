"X-Men"e yeni karakterler katıldı İşte yeni kadro

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ABD merkezli eğlence şirketi Disney, Kaliforniya'nın Anaheim kentinde düzenlenen D23 etkinliğinde, önümüzdeki dönemde izleyiciyle buluşacak yapımlarına ilişkin yeni detayları ve ilk görüntüleri paylaştı.

Yeni "X-Men"de Adam Driver'ın Nathaniel Milbury, yani Mister Sinister karakterini canlandıracağı belirtildi.

Christopher Abbott, "Charles Xavier" (Professor X) karakteriyle mutant ekibine katılırken, Inde Navarrette "Rogue", Maya Boyd ise "Storm" karakterini üstlenecek.

Filmde ayrıca Samara Weaving'in "Emma Frost" ve Kit Connor'ın "Cyclops"u canlandıracağı kaydedildi.

Sadie Sink ise daha önce yer aldığı "Spider-Man: Brand New Day" filminde canlandırdığı "Jean Grey" karakteriyle yeni X-Men filminde de izleyici karşısına çıkacak.

Yeni "X-Men" filminin 5 Mayıs 2028'de vizyona girmesi planlanıyor.

D23 etkinliğinde, "Avengers: Doomsday", "Star Wars" serisi ve "Percy Jackson and the Olympians"ın yeni sezonuna ilişkin gelişmelerin yanı sıra "Tangled", "Coco 2", "Oswald" ve "The Bluey Movie" gibi yapımlardan da ilk görüntüler gösterildi.