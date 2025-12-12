  1. Ekonomim
"Yan Yana" 2025'in en çok izlenen filmi oldu

Haluk Bilginer ve Feyyaz Yiğit’in başrolleri paylaştığı Yan Yana isimli film iki milyon seyirciyi aşarak yılın en çok izlenen yerli yapımı unvanını aldı.

"Yan Yana" 2025'in en çok izlenen filmi oldu
Feyyaz Yiğit ile Haluk Bilginer’i bir araya getiren “Soyut Dışavurumcu Bir Dostluğun Anatomisi Veyahut Yan Yana”, vizyona girdiği günden bu yana yarattığı yoğun ilgiyle 2025 sinema sezonunun zirvesine yerleşti.

İlk haftasında 500 bin seyirciyle açılışını yapan film, gişede hızla yükselerek kısa sürede 2 milyon izleyiciyi geride bıraktı ve yılın en çok izlenen filmi haline geldi.

Mert Baykal'ın yönetmenliğini üstlendiği, 'Yan Yana'nın senaryosunu Aziz Kedi, Feyyaz Yiğit ve Mert Baykal birlikte kaleme aldı.

Yan Yana filmi bir uyarlama olarak karşımıza çıkıyor. Türk yapımı versiyonu, 2011 yılında Fransa'da büyük başarı elde eden Intouchables (Can Dostum) filminden ilham alıyor.

Filmde paraşüt kazası sonucu boynundan aşağısı felç kalan iş insanı Refik ile yardımcısı Ferruh arasındaki dostluğu anlatıyor.

