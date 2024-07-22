Yazar Ferit Edgü yaşamını yitirdi

Edebiyatçı Ferit Edgü hayatını kaybetti.

88 yaşındaki Edgü, 24 Şubat 1936 gününde İstanbul'da doğdu. Şiir, öykü, roman, oyun, deneme, biyografi, eleştiri ve aforizma gibi türlerde eserleri bulunuyordu.

Ferit Edgü kimdir?

Ferit Edgü, 1936’da İstanbul’da doğdu.

İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi Resim Bölümü’nde başladığı öğrenimini Paris’te sürdürdü. 1976-1990 yılları arasında, kurucusu olduğu Ada Yayınları’nda, çağdaş Türk ve dünya yazarlarının, şairlerinin yapıtlarını yayınladı. Edebiyatın çeşitli alanlarında ürünler verdi.

Bir Gemide adlı kitabıyla 1979 Sait Faik, Ders Notları ile 1979 Türk Dil Kurumu, Eylülün Gölgesinde Bir Yazdı ile 1988 Sedat Simavi Edebiyat Ödülü’nü aldı.

Hakkâri’de Bir Mevsim romanından uyarlanan ve Erden Kural’ın yönettiği film, Berlin 33. Film Festivali’nde, aralarında Gümüş Ayı’nın da olduğu 5 ödül kazandı. Romanları, öyküleri, denemeleri Japonca ve Çince dahil birçok dile çevrildi.