Yazar Selim İleri hayatını kaybetti

Bir süredir rahatsız olan ünlü yazar bu sabah durumunun ciddileşmesi üzerine hastaneye kaldırılmıştı.

Kültür ve Turizm Bakanlığından yazar Selim İleri için başsağlığı mesajı

Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul'da hayatını kaybeden Türk edebiyatının önemli isimlerinden, yazar, senarist ve eleştirmen Selim İleri için başsağlığı mesajı yayımladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabındaki mesajında, "Edebiyatımızın usta kalemlerinden, yazar, senarist ve eleştirmen kimliğiyle edebiyatımıza ve sanat dünyamıza eşsiz katkılar sunan Selim İleri'nin vefatını derin bir üzüntüyle öğrendik. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve edebiyat camiamıza başsağlığı diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Selim İleri kimdir?

1949 İstanbul doğumlu yazar, 19 yaşındayken yayımladığı ‘Cumartesi Yalnızlığı’ öykü kitabından günümüze kadar pek çok türde eser verdi, sayısız ödüle layık görüldü.

1976’da henüz 27 yaşındayken ‘Dostlukların Son Günü’ adlı kitabıyla Sait Faik Hikaye Armağanı’nı, 1977’de ‘Her Gece Bodrum’la Türk Dil Kurumu Roman Ödülü’nü aldı.

Romanları ve öyküleriyle edebiyat çevresinde geniş yankı uyandırdı.

‘Yaşarken ve Ölürken’ 1981’de Milliyet Sanat dergisince yılın romanı seçildi.

‘Kırık Bir Aşk Hikayesi’ adlı senaryosu Sinema Yazarları’nca 1982-83 mevsiminin en iyi senaryosu ödülüne layık görüldü.

‘Mavi Kanatlarınla Yalnız Benim Olsaydın’ 1991’de Türkiye Yazarlar Birliği Roman Ödülü’nü aldı.

1999’da Türkiye Gazeteciler Cemiyeti ‘televizyon’ alanında Kültür-Sanat Ödülü verdi. Radyo çalışmaları dolayısıyla aynı yıl Dialog Medya Ödülü’nü aldı.

2001’de ‘Bu Yaz Ayrılığın İlk Yazı Olacak’ yayımlandı ve 2002 Orhan Kemal Roman Armağanı’yla ödüllendirildi.

İleri ayrıca, 2003’te ‘Uzak, Hep Uzak’ adlı deneme kitabıyla Sedat Simavi Edebiyat Ödülü’nü, 2005’te ‘İstanbul’un Sandık Odası’ adlı kitabıyla TYB’nin Hatıra-Gezi alanındaki ödülünü, 2012’deyse Aydın Doğan Ödülü’nü aldı. Aynı yıl Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü’ne layık görüldü.