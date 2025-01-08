  1. Ekonomim
  2. Kültür-Sanat
  3. Yazar Selim İleri hayatını kaybetti
Takip Et

Yazar Selim İleri hayatını kaybetti

Türk edebiyatının önemli isimlerinden yazar, senarist ve eleştirmen Selim İleri 75 yaşında hayatını kaybetti.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Yazar Selim İleri hayatını kaybetti
Takip Et

Bir süredir rahatsız olan ünlü yazar bu sabah durumunun ciddileşmesi üzerine hastaneye kaldırılmıştı.

Kültür ve Turizm Bakanlığından yazar Selim İleri için başsağlığı mesajı

Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul'da hayatını kaybeden Türk edebiyatının önemli isimlerinden, yazar, senarist ve eleştirmen Selim İleri için başsağlığı mesajı yayımladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabındaki mesajında, "Edebiyatımızın usta kalemlerinden, yazar, senarist ve eleştirmen kimliğiyle edebiyatımıza ve sanat dünyamıza eşsiz katkılar sunan Selim İleri'nin vefatını derin bir üzüntüyle öğrendik. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve edebiyat camiamıza başsağlığı diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Selim İleri kimdir?

1949 İstanbul doğumlu yazar, 19 yaşındayken yayımladığı ‘Cumartesi Yalnızlığı’ öykü kitabından günümüze kadar pek çok türde eser verdi, sayısız ödüle layık görüldü.

1976’da henüz 27 yaşındayken ‘Dostlukların Son Günü’ adlı kitabıyla Sait Faik Hikaye Armağanı’nı, 1977’de ‘Her Gece Bodrum’la Türk Dil Kurumu Roman Ödülü’nü aldı.

Romanları ve öyküleriyle edebiyat çevresinde geniş yankı uyandırdı.

‘Yaşarken ve Ölürken’ 1981’de Milliyet Sanat dergisince yılın romanı seçildi.

‘Kırık Bir Aşk Hikayesi’ adlı senaryosu Sinema Yazarları’nca 1982-83 mevsiminin en iyi senaryosu ödülüne layık görüldü.

‘Mavi Kanatlarınla Yalnız Benim Olsaydın’ 1991’de Türkiye Yazarlar Birliği Roman Ödülü’nü aldı.

1999’da Türkiye Gazeteciler Cemiyeti ‘televizyon’ alanında Kültür-Sanat Ödülü verdi. Radyo çalışmaları dolayısıyla aynı yıl Dialog Medya Ödülü’nü aldı.

2001’de ‘Bu Yaz Ayrılığın İlk Yazı Olacak’ yayımlandı ve 2002 Orhan Kemal Roman Armağanı’yla ödüllendirildi.

İleri ayrıca, 2003’te ‘Uzak, Hep Uzak’ adlı deneme kitabıyla Sedat Simavi Edebiyat Ödülü’nü, 2005’te ‘İstanbul’un Sandık Odası’ adlı kitabıyla TYB’nin Hatıra-Gezi alanındaki ödülünü, 2012’deyse Aydın Doğan Ödülü’nü aldı. Aynı yıl Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü’ne layık görüldü.

Whatnot, 265 milyon dolar yatırımla 5 milyar dolar değerlemeye ulaştıWhatnot, 265 milyon dolar yatırımla 5 milyar dolar değerlemeye ulaştıŞirket Haberleri

 

105 kişi hayatını kaybetmişti! Bilge Sitesi davasında 4 sanığa 21'er yıl hapis cezası105 kişi hayatını kaybetmişti! Bilge Sitesi davasında 4 sanığa 21'er yıl hapis cezasıGündem

 

Kültür-Sanat
Ressam Nedim Celkan evinde ölü bulundu
Ressam Nedim Celkan evinde ölü bulundu
32. İstanbul Caz Festivali'nden ilk isimler açıklandı
32. İstanbul Caz Festivali'nden ilk isimler açıklandı
Sanat dünyasının acı kaybı! Ayla Erduran'ın cenaze programı belli oldu
Sanat dünyasının acı kaybı! Ayla Erduran'ın cenaze programı belli oldu
Sadri Alışık'ın hayatı film oluyor
Sadri Alışık'ın hayatı film oluyor
Frida Kahlo ve Henri Matisse gibi ünlü ressamların ikonik eserleri kamu malı oldu
Frida Kahlo ve Henri Matisse gibi ünlü ressamların ikonik eserleri kamu malı oldu
Yakın arkadaşı açıkladı: Ferdi Tayfur'un son isteği neydi?
Yakın arkadaşı açıkladı: Ferdi Tayfur'un son isteği neydi?