Yazar Selim İleri'ye veda! AKM'de tören düzenlendi

Türk edebiyatının usta isimlerinden yazar, senarist ve eleştirmen Selim İleri, 75 yaşında hayatını kaybetti.

Usta Yazar Selim İleri için AKM'de tören düzenlendi

Usta yazar için Atatürk Kültür Merkezi'nde tören düzenlendi. İleri'nin cenazesi, öğle vakti Vaniköy Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Sahrayıcedit Mezarlığı'ndaki aile kabristanında defnedilecek.

Edebiyat dünyası yasta

AKM' düzenlenen törende NTV'ye konuşan Prof. Dr. Gül İrepoğlu, "Hepimizin ortak bir değeri Selim İleri. Bu ülkenin yetiştirdiği en büyük edebiyat insanlarından biri. Benim için ise çok yakın bir dost. Onunla o kadar güzel şeyler paylaştık ki..." ifadelerini kullandı.

Ünlü yazar Necip Tosun ise "Selim İleri'nin boşluğu kolay kolay doldurulamaz. Onun hayatına baktığımızda devasa bir külliyat görürüz... Selim İleri, sadece öykü, roman ve şiir yazıp bir kenara çekilmemiş aynı zamanda Türk Edebiyatı'na da hizmet etmiş büyük bir emekçi" dedi.

Selim İleri kimdir?

Selim İleri, 30 Nisan 1949'da İstanbul’un Kadıköy semtinde dünyaya geldi. İleri, 1998 yılında "Devlet Sanatçısı" unvanına, 2012'de de Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'ne değer görüldü.

Selim İleri, 1970'lerden itibaren roman, öykü, şiir, deneme, tiyatro, anı, inceleme gibi edebiyatın farklı türlerinde nitelikli eserler ortaya koyan, çağdaş Türk edebiyatının üretken kalemlerinden biri oldu.

Edebiyat dünyasına kazandırdığı eserler dışında 20'nin üzerinde senaryo yazan İleri, Yeni Ufuklar, Yeni Dergi, Papirüs, Varlık, Türk Dili, Politika, Dünya, Milliyet, Milliyet Sanat, Gösteri ve Cumhuriyet'in aralarında olduğu birçok gazete ve dergide inceleme, eleştiri yazılarıyla yer aldı.

Köşe yazarlığı da yapan İleri, yazı dizileri hazırladı. Radyo ve televizyonlarda kültür sanat programları sundu.