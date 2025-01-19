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Yazar ve koleksiyoner Haluk Perk hayatını kaybetti

Avukat, koleksiyoner, müzeci ve yazar Haluk Perk, 66 yaşında İstanbul'da hayatını kaybetti.

Haber Merkezi
AA
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Yazar ve koleksiyoner Haluk Perk hayatını kaybetti
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Kültür varlıklarını korumaya ve bilim dünyasına birçok katkıda bulunan avukat, koleksiyoner, müzeci ve yazar Haluk Perk, 66 yaşında İstanbul'da hayatını kaybetti.

Perk'in cenazesi, yarın ikindi namazını müteakiben Büyükçekmece Kuba Camisi Şerifi'nden kaldırılacak.

Haluk Perk kimdir?

İstanbul'da 1958'de dünyaya gelen Haluk Perk, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Akademik çalışmalarının ve avukatlık mesleğinin yanı sıra kültürel mirasın korunması adına pek çok projeye öncülük etti. 1995'te koleksiyonerlik serüvenine başlayan Perk, 1999'da Arkeolojik Eser Koleksiyoncuları Derneğini kurdu ve başkanlığını yaptı.

Perk, 2002'de Haluk Perk Müzesi'ni hayata geçirdi. Ayrıca Haluk Perk Araştırma Merkezi ve Haluk Perk Vakfını kurdu.

Koleksiyonlarını yalnızca toplamakla kalmayıp kitaplaştıran, sergiler düzenleyen ve müzeler açan Perk, bilime ve ülkesine hizmet etmeyi en büyük amacı olarak gördü.

Topladığı eserleri bilim insanlarının incelemesine sunarak akademik dünyaya katkı sağlayan Haluk Perk'in, arasında "Görsel ve Belgelerle Sağlık Eğitimi Tarihi", "Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane (1903-1933)" ve "Osmanlı Devleti'nde Evlilik ve Hukuki Bakış"ın bulunduğu 48 kitabı yayımlandı.

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