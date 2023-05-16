Yeni James Bond arayışı: Aday önerileri başladı

James Bond rolünde Daniel Craig'in yerini alacak yeni aktör arayışı resmen başlamışken ünlü aktör Tom Hanks, 007'yi kimin canlandırmasını istediğini açıkladı.

BBC'ye verdiği yeni bir röportajda Hanks, 007 rolünü üstlenecek bir sonraki aktörün Idris Elba olması gerektiğini düşündüğünü açıkça belirtti.

Tom Hanks konuya ilişkin olarak, “James Bond'un öldürme yetkisi var. Ben bu yetkiyi, sadece yaptığını gördüğüm işlere dayanarak Idris Elba'ya verirdim.” dedi.

Hanks'in bu görüşü onun, geçmişte Bond'u canlandıran ünlü aktör Pierce Brosnan'ın yanı sıra Elba'yı bu rol için destekleyen sayısız hayranla aynı fikirde olduğunu gösteriyor. 10 yılı aşkın bir süredir rolle ilişkilendirilen aktör kısa süre önce bu işle ciddi olarak ilgilendiğini reddetti.

Elba "Bu benim kariyerim için bir hedef değil" dedi ve ekledi:

“Bond'u oynamanın kişisel hedeflerimi tatmin edeceğini düşünmüyorum. Kesinlikle bir ulusun iradesini tatmin edecektir. Yalan söylemeyeceğim, dünyanın hangi köşesine gidersem gideyim, farklı kültürlerden bahsediyorum, hep 'Bond' diyorlar ve bu kavşakta bunun beni aştığını hissediyorum. Beni aşıyor. Bilirsiniz, bu bir soru değil, yapmalı mıyım, yapacak mıyım... Bu bazen ulusun iradesinin dikte ettiği şeydir.”

Uzun süredir serinin yapımcılığını üstlenen Michael G. Wilson, yeni film için oyuncu arayışının başladığını söylemişti. Ünlü prodüktör, seçmeleri yapan ekibinin genç oyunculardan kaçındığını da sözlerine eklemişti.