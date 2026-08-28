Yeni James Bond kim olacak? İşte en güçlü adaylar

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Daniel Craig döneminin sona ermesinin ardından beyaz perdeye dönmeye hazırlanan James Bond serisinin yeni filmi için çalışmalar sürüyor. Serinin bir sonraki filmini, Dune ve Arrival gibi başarılı yapımlara imza atan Denis Villeneuve yönetecek.

Villeneuve'ün projeye dahil olmasıyla beklentilerin yükseldiği yeni James Bond filmi için başrolde yer alacak oyuncu konusunda ise arayış devam ediyor. Son gelen bilgilere göre yapım ekibi, Bond karakterini canlandırması için değerlendirilen oyunculardan oluşan bir kısa liste hazırlamış durumda.

Yeni James Bond rolü için değerlendirilen isimler arasında Callum Turner, Jack Lowden, Jacob Elordi, Jack Barton, Harris Dickinson, Jack O'Connell ve Paul Mescal bulunuyor.

Üç isim öne çıkıyor

Söz konusu oyuncuların tamamıyla görüşmeler yapıldığı belirtilirken, şu aşamada özellikle üç ismin diğer adayların önüne geçtiği ifade ediliyor: Callum Turner, Jack O'Connell ve Jack Barton.

Yapımcıların yeni Bond için daha önce büyük yapımlarda başrol üstlenmemiş, nispeten daha az tanınan bir oyuncuya yönelmek istediği de gelen iddialar arasında. Bu doğrultuda, yalnızca birkaç İngiliz dizisinde rol alan Jack Barton'ın yapım ekibinin dikkatini özellikle çektiği öne sürülüyor. Ancak Barton'ın diğer adayların önüne geçtiğine yönelik bu iddia henüz güvenilir kaynaklar tarafından doğrulanmış değil.

Buna karşın Callum Turner, Jack O'Connell, Jack Barton, Jack Lowden, Jacob Elordi, Harris Dickinson ve Paul Mescal'ın yeni Bond rolü için değerlendirildiği bilgisi birden fazla kaynak tarafından doğrulanmış durumda.

Yeni Bond daha genç olacak

Ortaya çıkan aday listesi, yeni filmde izleyicilerin daha genç bir James Bond ile karşılaşacağına işaret ediyor. Yapımcıların bu tercihle birlikte karakter etrafında uzun yıllar devam edecek yeni bir Bond serisinin temellerini atmayı hedeflediği belirtiliyor.

Yeni filmin bir orijin hikâyesi olması ise beklenmiyor. Yani izleyiciler, Bond'un geçmişini baştan anlatan bir yapımdan ziyade karakterin yeni bir dönemine odaklanan bir film izleyecek.

Filmin senaryosunu ise Peaky Blinders ve Eastern Promises gibi yapımlarla tanınan Steven Knight kaleme alıyor.

Yeni James Bond filminin çekim tarihi henüz resmi olarak açıklanmış değil. Ancak yapımın çekimlerine 2027'nin ilk aylarında başlanmasının planlandığı konuşuluyor.