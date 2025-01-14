Tivibu, yeni yıla özel filmleri izleyicilerine sundu

Tivibu yılın ilk ayında, “Madame Web”, “Wonderwell” ve “Unsung Hero” yapımlarını, Film klasöründe izleyicilerin beğenisine sunuyor.

Klasörün aksiyon kategorisinde öne çıkan içeriği “Madame Web”, Marvel Comics’in aynı adlı karakterine dayanan bir süper kahraman evreninden geliyor. Film, hayatlarını tehdit eden bir tehlikeden kurtulmaya çalışan ve ileride farklı süper kahramanlara evrilecek üç genç kadının hikayesini konu ediyor. 2024 yapımı aksiyon filminin başrollerini Dakota Johnson, Sydney Sweeney, Isabela Merced paylaşıyor.

Tivibu Film klasöründe yer alan bir diğer film “Wonderwell”, Violet adlı genç bir kızın büyülü bir dünyaya taşınarak merak, cesaret ve aileye minnettarlığın önemini vurgulayan bir kendini keşfetme yolculuğuna çıkmasını konu alıyor. 2023 yapımı İtalyan-Amerikan fantastik kurgularıyla öne çıkan Wonderwell, Vlad Marsavin'in yönettiği, Fred Roos'un yapımcılığını üstlendiği ve William Brookfield'ın "Drainhole Dreaming" adlı kısa öyküsünden uyarlanıyor.

“Unsung Hero”, başarılı müzik şirketi çöktükten sonra daha parlak bir gelecek arayışıyla ailesini Down Under'dan Amerika'ya taşıyan David Smallbone'un hikayesini ele alıyor. 2024 yapımı olan filmin hem yönetmenliğini hem de senaristliğini Richard Ramsey ve Joel Smallbone ikilisi üstleniyor. Joel Smallbone aynı zamanda filmin oyuncu kadrosunda da yer alıyor.

Sinemaseverlerden tam not alan filmler “Kirala Satın Al” klasöründe

Tivibu, Kirala Satın Al klasöründe; başrollerinde Zachary Levi, Lil Rel Howery, Zooey Deschanel’ın yer aldığı “Harold ve Mor Tebeşir” filmini izleyicilerle buluşuyor. Film, mor tebeşiriyle çizdiği her şeyi hayata geçirebilen Harold'ın hikayesini konu ediyor. 2024 yapımı komedi filminin yönetmen koltuğunda Carlos Saldanha oturuyor.

Tivibu, Kirala-Satın Al klasöründe yer alan diğer yapım ise “Saturday Night” filmi oluyor. Jason Reitman’ın ağustos ayında Telluride’da prömiyerini yapan son filmi hem ABD hem televizyon hem de kültür sanat ve komedi tarihinin en önemli gecelerinden birinin kamera arkasını anlatıyor.

Klasörün bir başka öne çıkan dram türündeki filmi “Bizimle Başladı Bizimle Bitti”, hayatını yoluna koyduğu sırada ilk aşkının ortaya çıkmasıyla kendisini zor bir durumun içerisinde bulan bir kadının hikayesini konu ediyor. 2024 yapımı filmin hem yönetmenliğini hem de senaristliğini Justin Baldoni yapıyor. Colleen Hoover'ın hem dünyada hem de Türkiye’de çok satan “Bizimle Başladı Bizimle Bitti”, kitabından uyarlama olan filmin oyuncu kadrosunda Blake Lively de yer alıyor.

Yine 2024 yapımı olan korku türündeki “Tuzak” filmi, kızıyla birlikte bir konsere katılan ve orada polisin kendini hedef aldığını fark eden bir seri katilin etrafında dönüyor. Filmin hem yönetmenliğini hem de senaristliğini M. Night Shyamalan üstleniyor. Başrollerinde ise Josh Hartnett, Hayley Mills, Alison Pill gibi başarılı oyuncular yer alıyor.

Hafızalara kazınan yerli diziler ve daha fazlası Tivibu Dizi klasöründe

Dizi tutkunlarından tam not alan dizileri izleyicilerle buluşturan Tivibu, yeni yılda da en çok izlenen yerli yapımları ekrana getiriyor. “Kâğıt Ev, Kardeş Çocukları, Avlu, Fazilet Hanım ve Kızları, İstanbullu Gelin, Yüksek Sosyete, İşler Güçler” gibi efsaneleşmiş diziler ocak ayında Tivibu Dizi klasöründe seyircilerin beğenisine sunuyor.