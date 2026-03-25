Yeni Yüzüklerin Efendisi filmi geliyor

Tüm dünyada hasılat rekoru kıran ve devam filmleriyle hayranlarından tam not alan Yüzüklerin Efendisi serisi büyüyor.

Son olarak Andy Serkis'in yönetmen koltuğunda oturduğu, Walsh, Boyens, Arty Papageorgiou ve Phoebe Gittins tarafından uyarlanan "Lord of the Rings: Hunt for Gollum" filmiyle merak uyandıran seriyle ilgili müjdeyi Peter Jackson duyurdu.

Peter Jackson açıkladı

Sosyal medya hesabından yayınladığı videoda, "Lord of the Rings: Hunt for Gollum" ile ilgili konuşan Jackson, "Andy harika bir iş çıkarıyor. Muhteşem görünüyor. Senaryo gerçekten iyi bir şekilde şekilleniyor ve bence gerçekten iyi bir film olacak" dedi.

Ardından Yüzüklerin Efendisi serisi için geliştirilen tek filmin bu olmadığını söyleyen Peter Jackson, çok özel bir ortağı olduğunu açıkladı.

Detayları Colbert paylaştı

Bunun ardından yakında yayından kaldırılacak olan "Late Show With Stephen Colbert" programının sunucusu Stephen Colbert videoya dahil oldu.

Tolkien hayranı olduğunu açıkça belirten Colbert'in seri için yeni bir filmin senaryosunu oğlu Peter McGee ve Philippa Boyens ile kaleme alacaklarını açıkladı. 61 yaşındaki Stephen Colbert, filminin Jackson'ın 2001 uyarlamasında yer almayan Yüzük Kardeşliği'nin bölümlerinden uyarlanacağını da açıkladı.

Film, Yüzük Kardeşliği'nin sekizinci bölümü olan "Mezar Tepelerindeki Sisler"e dayanacak. Hobbitlerin bir Mezar Hayaleti tarafından doğal olmayan bir sisin içine hapsedildiği bölümden uyarlanacak hikayede Tom Bombadil de yer alacak.

Tarih henüz belli değil

Senaryosunda Stephen Colbert ile oğlu Peter McGee'nin imzasının olacağı ve henüz hazırlıkları devam eden yeni filmin kadrosu, çekim takvimi ve vizyon tarihiyle ilgili bilgi verilmedi.