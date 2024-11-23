Yeşilçam oyuncusu Samim Meriç hayatını kaybetti! Cenazesini 1 kişi uğurladı

'Beklenmeyen Misafir', 'Düşler De Ölür', 'Ağlama Sevgilim', 'Tatar Ramazan' gibi birçok filmde yer alan oyuncu Samim Meriç 84 yaşında hayatını kaybetti.

"Aylardır hastanede tedavi görüyordu"

Duyurduğu kötü haberler nedeniyle 'sanat dünyasının felaket tellalı' olarak anılan ses sanatçısı Onur Akay, "Bir vefasızlık örneği daha! Aylardır hastanede tedavi görüyordu ve Yeşilçam'dan hiç kimse arayıp sormadı. Yeşilçam'ın usta oyuncularından Samim Meriç sessiz sedasız aramızdan ayrıldı. Tedavi gördüğü Sultangazi Haseki Hastanesi'nde hayata gözlerini yumdu." ifadelerine yer verdi.

Cenazesini 1 kişi uğurladı

Akay, cenazeyle ilgili detayları "Samim Meriç'in cenazesi, bugün Tekirdağ Çorlu Velimeşe Merkez Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası köyündeki mezarlığa defnedilecektir. Cenazesini İstanbul'dan sadece bir kişinin uğurladığı değerli oyuncumuz, Yılmaz Güney ile 'İkisi de Cesurdu' filmi gibi Yeşilçam'da birçok filmde rol almıştı." diyerek aktardı.

Oyuncular Sendikası'ndan açıklama

Oyuncular Sendikası, Samim Meriç'in ölümüne ilişkin yaptığı paylaşımda "Değerli meslektaşımız Samim Meriç hayatını kaybetti. Ailesi ve tüm sevenlerine sabır dileriz. Başımız sağ olsun" ifadlerine yer verdi.

Samim Meriç kimdir?

1940 yılında Çorlu'da dünyaya geldi. 1960'lı yıllardan itibaren başladığı sinema serüveninde onlarca filmde rol aldı. Sonrasında senarist, yapımcı ve yönetmen olarak da sinemaya katkıda bulundu. İzleyenler onu Tatar Ramazan filminde oynadığı Abidin Ağa karakteriyle hatırlıyor.