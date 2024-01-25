Yeşilçam'ın kötü adamı Hikmet Taşdemir hayatını kaybetti

Hikmet Taşdemir, Tekirdağ Namık Kemal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi görüyordu. Taşdemir, durumunun ağırlaşması üzerine yoğun bakım servisine alındı ancak yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

1942 yılında Erzurum’da Astsubay bir ailede doğdu. Taşdemir, askeri okul sınavları kazandı ancak yarıda bırakarak bir fabrikada çalışmaya başladı.

Burada çalışırken bir parmağını makinaya kaptırmıştı. Daha sonra Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde çalışmaya başladı. Burada bir gün tesadüfen Yılmaz Güney ile tanıştı. Güney, Taşdemir'i Umutsuzlar filminde parmaksız adlı kiralık katil rolünde oynatmıştır.

Birçok filmde yardımcı rollerde oynadı. Başrolünü Kemal Sunal'ın oynadığı Korkusuz Korkak filmindeki Gaddar Kerim, Umudumuz Şaban filmindeki Mardinli Arif karakterleri, Tatar Ramazan filmindeki Cıbıl Halil ve Dünyayı Kurtaran Adam filmindeki Sihirbaz rolleriyle hafızalarda yer etti.

Sert mizacı nedeniyle çok sayıda filmde kabadayı rollerinde oynadı. Son olarak, Arka Sokaklar dizisinde rol aldı.