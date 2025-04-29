Yeşilçam'ın ünlü oyuncularından Meral Kurtuluş hayatını kaybetti
Yeşilçam'ın usta oyuncularından Cevat Kurtuluş'un eşi Meral Kurtuluş 87 yaşında hayatını kaybetti. Sinemaya 1960 yapımı "Ayşecik" filmiyle adım atan Kurtuluş, yaklaşık 100 filmde rol almıştı.
Yeşilçam'da usta oyuncularından Cevat Kurtuluş'un kendisi gibi oyuncu eşi Meral Kurtuluş hayatını kaybetti.
Uzun zamandır gözlerden uzak bir yaşam süren usta isimden acı haber geldi. Meral Kurtuluş'un ölüm haberini Film-San Vakfı sosyal medya üzerinden duyurdu.
Paylaşımda "Oyuncu Meral Kurtuluş'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verildi.
Meral Kurtuluş kimdir?
Meral Kurtuluş, 1935 yılında Kosova'da dünyaya geldi. 950'li yıllarda ailesiyle birlikte Türkiye'ye gelen Kurtuluş, Türk sinemasının usta isimlerinden Cevat Kurtuluş ile 1959'da evlendi.
Sinemaya 1960 yapımı "Ayşecik" filmiyle adım atan Kurtuluş, yaklaşık 100 filmde rol aldı.