Yeşilçam’ın unutulmaz filmi “Bizim Aile” dizi oluyor

Türk sinemasının unutulmaz yapımları arasında yer alan “Bizim Aile”, beyazperdedeki yolculuğunun 50. yılında televizyon dizisi olarak yeniden seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre Türk sinemasına “Hababam Sınıfı”, “Mavi Boncuk”, “Neşeli Günler”, “Gülen Gözler”, “Aile Şerefi” ve “Bizim Aile” gibi kuşaklar boyunca sevilerek izlenen çok sayıda eser kazandıran Arzu Film, unutulmaz aile klasiği “Bizim Aile”yi televizyon için dizi olarak hayata geçirme kararı aldı.

Arzu Film, projenin çıkış noktasını şu sözlerle açıkladı:

“Toplumumuzun şiddetten, karanlık entrikalardan ve insanın içini daraltan hikâyelerden yorulduğunu görüyoruz. Seyircimizin yeniden aynı sofranın etrafında buluşabileceği; gülerken duygulanacağı, kendisinden, ailesinden ve mahallesinden bir şeyler bulacağı sıcak ve samimi hikâyelere ihtiyaç duyduğuna inanıyoruz.

Yıllardır bize ulaşan 'Artık neden böyle aile filmleri yapılmıyor?' sorusunu yalnızca bir özlem değil, seyircimizin bize yaptığı güçlü bir çağrı olarak kabul ediyoruz. Arzu Film, Türk sinemasında aileyi sadece anne, baba ve çocuklardan oluşan bir yapı olarak anlatmadı. Bizim hikâyelerimizde aile; aynı çatı altında birbirine sahip çıkan, yeri geldiğinde tartışan, dağılan ama sevgiyle yeniden bir araya gelen insanların ortak yuvasıydı.

Şimdi bu mirası taklit etmeden, geçmişin sıcaklığını bugünün dünyasıyla buluşturarak yeniden ekrana taşımak istiyoruz. Çünkü değişen hayatlara, büyüyen şehirlere ve farklılaşan ilişkilere rağmen insanın aileye, dayanışmaya, neşeye ve umuda duyduğu ihtiyaç hiç değişmedi.

Bu düşünceden hareketle, sinemamızın en kıymetli eserlerinden ‘Bizim Aile’yi televizyon dizisi olarak hayata geçiriyoruz. Yeni ‘Bizim Aile’, geçmişe duyulan saygıyla bugünün ailelerini, bugünün çatışmalarını ve bugünün insanını anlatacak. Seyircimizi yeniden kalabalık bir sofranın etrafında buluşturmak üzere… Bizim Aile geliyor.”

1975 yılında gösterime girmişti

1975 yılında gösterime giren “Bizim Aile”; Münir Özkul, Adile Naşit, Tarık Akan, Şener Şen, Ayşen Gruda, Itır Esen ve Halit Akçatepe gibi Türk sinemasının usta isimlerini aynı çatı altında buluşturmuştu.

Aradan geçen 50 yıla rağmen sıcaklığını ve seyircinin hayatındaki yerini koruyan film, şimdi yeni hikâyeler ve yeni karakterlerle televizyon ekranına taşınacak. Hazırlık çalışmalarına başlanan dizinin senaryo, yönetmen, yayıncı kanal ve oyuncu kadrosuyla ilgili ayrıntılar önümüzdeki günlerde açıklanacak.