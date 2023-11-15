Yılın en çok kazanan filmi Barbie, ekonomiyi nasıl etkiledi?

Margot Robbie ve Ryan Gosling'in başrolünde yer aldığı Barbie filmi vizyona girdiği andan beri birçok rekora imza attı.

NTV'nin aktardığına göre, 2023 yılının en iyi açılışını yapan film tüm dünyada adeta fenomen haline gelerek adını şimdiden sinema tarihine altın harflerle yazdırdı. Gişede 1 milyar dolar sınırını geçen filmin çoğu İngiltere'deki Warner Bros. stüdyolarında çekildi.

Filmin yapımcılığını üstlenen Warner Bros. Discovery şirketi, Barbie filminin Birleşik Krallık ekonomisine büyük bir katkısı olduğunu duyurdu.

6 binden fazla figüran

6 binden fazla figüranın kullanıldığı film, 685 farklı mesleğin oluşmasına olanak sağladı.

İngiltere'de yaşayan yüzlerce kişi Barbie'nin devasa Rüya Evi'ni (Dreamhouse) yaratmada rol aldı.

Ayrıca ABD'de yaşayan Margot Robbie, Ryan Gosling ve Simu Liu gibi birçok oyuncu film çekimleri esnasında İngiltere'de konakladı.

İngiltere'deki çekimlerin yerel ekonomiye 80 milyon sterlin katkı sağladığı belirtildi. Film, yalnızca İngiltere'de gişede 95 milyon sterlin hasılat elde etti.