  1. Ekonomim
  2. Kültür-Sanat
  3. Yılmaz Güney’i canlandıracak aktör belli oldu
Takip Et

Yılmaz Güney’i canlandıracak aktör belli oldu

Yılmaz Güney’in hayat hikâyesini anlatan filmin çekim hazırlıkları sürüyor. Ünlü sinemacının eşi Fatoş Güney’in yazdığı “Camları Kırın Kuşlar Kurtulsun” kitabından yola çıkılarak yazılan filmi Yüksel Aksu yönetecek. Filmin başrolünde yer alacak isim de belli oldu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Yılmaz Güney’i canlandıracak aktör belli oldu
Takip Et

Yönetim Kurulu Başkanlığını Ahmet San’ın yaptığı Midwood İstanbul imzalı filmStudio Complex Film Yılmaz Güney’le Fatoş Güney’in tanışma öyküsüyle başlıyor ve Güney’in Türk sinemasına ilk Altın Palmiye’yi kazandıran Yol filminin ödülünü alırken yumruğunu havaya kaldırdığı kareyle bitecek. Filmde Fatoş Güney’i Deniz Barut canlandıracak.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, senaryosunu da Fatoş Güney ile Yüksel Aksu’nun beraber yazdığı filmin başrol oyuncusu uluslararası arenada da tanınan bir aktör olan Mehmet Kurtuluş oldu.

Emek Partisi'ne operasyon: İstanbul İl Başkanı ve çok sayıda partili gözaltına alındıEmek Partisi'ne operasyon: İstanbul İl Başkanı ve çok sayıda partili gözaltına alındıGündem
Sıcaklıklar düşecek, kar etkisini gösterecek: Meteorolojiden 7 il için sarı kodlu uyarıSıcaklıklar düşecek, kar etkisini gösterecek: Meteorolojiden 7 il için sarı kodlu uyarıGündem
Terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik operasyonda 282 şüpheli yakalandıTerör örgütü PKK/KCK’ya yönelik operasyonda 282 şüpheli yakalandıGündem
Benzine zam ya da indirim var mı? İşte 18 Şubat 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıBenzine zam ya da indirim var mı? İşte 18 Şubat 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi

 

Kültür-Sanat
Marcus Aurelius heykeli Türkiye'ye gönderilecek!
Marcus Aurelius heykeli Türkiye'ye gönderilecek!
Türkiye'den kaçırıldı, yıllarca el değiştirdi! Tarihin kayıp hazinesi Türkiye'ye dönüyor
Türkiye'den kaçırıldı, yıllarca el değiştirdi! Tarihin kayıp hazinesi Türkiye'ye dönüyor
Kahtalı Mıçe neden öldü, hastalığı neydi? Kahtalı Mıçe gerçek adı nedir, kaç yaşındadır? Son hali hayranlarını üzmüştü
Kahtalı Mıçe neden öldü, hastalığı neydi? Kahtalı Mıçe gerçek adı nedir, kaç yaşındadır?
Sanatçı Kahtalı Mıçe hayatını kaybetti
Sanatçı Kahtalı Mıçe hayatını kaybetti
Sanatın gücüyle her bilet yarınlara umut oluyor!
Sanatın gücüyle her bilet yarınlara umut oluyor!
Anadolu’nun zengin motifleri doğal ipliklerle yeniden doğuyor
Anadolu’nun zengin motifleri doğal ipliklerle yeniden doğuyor