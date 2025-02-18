Yılmaz Güney’i canlandıracak aktör belli oldu

Yönetim Kurulu Başkanlığını Ahmet San’ın yaptığı Midwood İstanbul imzalı filmStudio Complex Film Yılmaz Güney’le Fatoş Güney’in tanışma öyküsüyle başlıyor ve Güney’in Türk sinemasına ilk Altın Palmiye’yi kazandıran Yol filminin ödülünü alırken yumruğunu havaya kaldırdığı kareyle bitecek. Filmde Fatoş Güney’i Deniz Barut canlandıracak.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, senaryosunu da Fatoş Güney ile Yüksel Aksu’nun beraber yazdığı filmin başrol oyuncusu uluslararası arenada da tanınan bir aktör olan Mehmet Kurtuluş oldu.