Yönetmen ve sanatçı Robert Wilson hayatını kaybetti

Tiyatro, opera ve görsel sanat dünyasının çığır açan isimlerinden, sanatçı ve yönetmen Robert M. Wilson, 83 yaşında hayata gözlerini yumdu. The Watermill Center'ın kurucusu olan Wilson'ın, kısa bir hastalığın ardından Perşembe günü Water Mill'deki evinde huzur içinde vefat ettiği açıklandı.

The Watermill Center'dan yapılan açıklamaya göre, teşhisi konan hastalığını "net bir bakış ve kararlılıkla" karşılayan Wilson, son anına kadar sanat üretmeye ve yaratmaya devam etti. Hayatı boyunca disiplinler arası sanata adanmış bir vizyona sahip olan Wilson'ın mirası, sahne prodüksiyonlarından video portrelere, heykellerden mobilya tasarımlarına kadar uzanıyor.

Efsanevi "The Watermill Center"

Wilson'ın en önemli katkılarından biri, çok yönlü sanat çalışmalarına ev sahipliği yapan ve sanatçılar için bir yaşam ve üretim alanı olarak kurduğu The Watermill Center'dı. Her yıl düzenlenen Watermill Center Summer Benefits, sanat ve eğlence dünyasının önde gelen isimlerini bir araya getirmesiyle efsaneleşti. Bu etkinlikler, merkezin 10 dönümlük arazisini büyülü, sürreal ve nefes kesici bir sanat enstalasyonuna dönüştürüyordu.

Unutulmaz iş birlikleri ve mirası

Wilson, müzisyen Philip Glass ve koreograf Lucinda Childs ile birlikte yarattığı ikonik opera "Einstein on the Beach" ile geniş kitlelerce tanındı. Sanat yaşamı boyunca Tom Waits, Brad Pitt, William Burroughs, Fransız aktris Isabelle Huppert ve pop ikonu Lady Gaga gibi pek çok ünlü isimle işbirliği yaptı. Avangart tiyatro oyunlarından filmlere, fotoğraflardan heykellere kadar geniş bir yelpazede eserler veren Wilson, sanat dünyasında derin izler bıraktı.

The Watermill Center, sanatçının anısına düzenlenecek anma törenlerinin, Wilson için anlamlı olan yerlerde daha sonra duyurulacağını belirtti. Robert M. Wilson'ın ölümü, çağdaş sanat dünyasında büyük bir boşluk yarattı.