Yunus Emre'nin İzinde: 'Sözüm Kendözüme' çifte ödülle onurlandırıldı

Araştırmacı yazar Yusuf Yıldırım tarafından Duru Gıda’nın katkılarıyla hazırlanan “Sözüm Kendözüme Risâletü’n-Nushiyye’nin Yorumu” kitabı kültür dünyasına katkıları dolayısıyla çok önemli ödüller kazandı.

Eser, Edebiyat Sanat ve Kültür Araştırmaları Derneği’nin (ESKADER) düzenlediği “ESKADER Kültür Sanat Ödülleri”nde 2024 yılı inceleme araştırma ödülüne layık görüldü.

Yazar Yusuf Yıldırım, “Sözüm Kendözüme Risâletü'n-Nushiyye'nin Yorumu” 2008'den bu yana üzerinde çalıştığım, Yunus Emre'nin Risâletü'n-Nushiyyesi'nde gelinen son nokta. Kitap, Risâletü'n-Nushiyye'yi enine boyuna açıklayan, bütüncül, kapsamlı, ayrıntılı ve derinlemesine ele alan tek eserdir. Kitap, Duru Gıda Onursal Başkanı İhsan Duru Bey'in himayesinde Duru Bulgur Yayınları’ndan çıktı. Kitabın basımı sırasında büyük emek veren Duru Gıda yönetimi ve çalışanlarına tekrar çok teşekkür ederim. Bu emeğin karşılığı olan ödüllere layık görülmek yeni araştırmalar için duyduğum gücü ve şevki de katbekat artırmıştır.” dedi.

İhsan Duru: Yunus’un misyonunu yaymak adına tarihi bir sorumluluk üstlendik

Yunus Emre’nin Risâletü’n-Nushiyyesi’yle ilgili önemli bir kaynak niteliğindeki eserin aldığı ödüller dolayısıyla büyük bir mutluluk ve gurur duyduklarını belirten Duru Gıda Onursal Başkanı İhsan Duru, “Yunus Emre Divânı - Karaman Nüshası ile Yunus’un misyonunu yaymak adına tarihi bir sorumluluk üstlendik. Araştırmacı yazar Yusuf Yıldırım imzalı Yunus Emre Divânı - Karaman Nüshası’nın ardından bu eserin derinlemesine yorumunu içeren “Sözüm Kendözüme Risâletü’n-Nushiyye’nin Yorumu” adlı eseri kültür mirasımıza kazandırdık. Yunus Emre divanını Karaman’da yaz(dır)mıştır ve bu divan Yunus Emre Tekkesinde yüzyıllarca okunmuştur. Divanı inceleyen tüm ilim adamları bu divanın, en eski nüsha olduğu hususunda hemfikirdir. Sayın Yusuf Yıldırım da derinlemesine araştırmalarıyla bu divanın, Yunus Emre’nin yaşadığı dönemde yazıldığını ispatlamıştır. Aldığımız ödüller de bunu taçlandırmıştır. Ekonomi Gazetesi Kitap Dergisi’nin düzenlediği Yılın En İyileri Ödülleri’nde “İş Dünyasında Kültürel Mirasa Saygı Ödülü”nü almış olmaktan dolayı çok mutluyuz. Bu çalışmayı destekleyerek kültür tarihimize kazandırdığımız için gurur duyuyor, araştırmacı yazar Yusuf Yıldırım’a bu kıymetli çalışması için bir kez daha teşekkürlerimizi sunuyoruz” şeklinde konuştu.

Yunus’a dair en önemli başvuru eseri

Duru Gıda’nın kültür mirasının ihya edilmesi projesi kapsamında 2017 yılında Duru Gıda’nın katkılarıyla kültür mirasına kazandırılan Risâletü’n-Nushiyye ile Divân-ı Yûnus Emre Karaman Nüshası çalışmasının devamı olarak hazırlanan “Sözüm Kendözüme Risâletü’n-Nushiyye’nin Yorumu” kitabı, Risâletü’n-Nushiyye’nin derinlikli ve ayrıntılı incelemesini ortaya koyan tek eser olma özelliğini taşıyor. Toplum hafızasındaki Yunus Emre bilgisinin gerçeği yansıtmadığını ortaya koyan ‘Risâletü’n-Nushiyye ve Divân-ı Yûnus Emre - Karaman Nüshası’, tasavvuf şairinin hiç bilinmeyenlerine ışık tutan başvuru eseri olarak tanımlanıyor. Doğduğu ev, tekkesi, işi, ailesi, divanı, camisi ve türbesi hakkında birincil kaynak olarak nitelendiriliyor.