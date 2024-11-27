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Yurt dışına kaçırılmıştı! Antik heykel başı 64 yıl sonra Türkiye’ye iade ediliyor

1960 yılında yapılan kaçak kazılar sonucu Septimius Severus’un bronz başı yurt dışına kaçırılmıştı. Boubon Antik Kenti’nden çıkma eser Danimarka’daki NY Carlsberg Glyptotek Müzesi tarafından Türkiye’ye iade ediliyor.

Haber Merkezi
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Yurt dışına kaçırılmıştı! Antik heykel başı 64 yıl sonra Türkiye’ye iade ediliyor
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Türkiye’den kaçırılan bir eser daha ait olduğu topraklara geri dönüyor. 1960’da yapılan yasadışı kazılar sonucu yurt dışına çıkarılan Septimius Severus heykel başı Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın çalışmaları sonucu 64 yıl sonra iade ediliyor.

Sanat simsarları tarafından satılmıştı

Burdur’daki Boubon Antik Kenti kökenli bronz heykel başının iadesi Danimarka’daki NY Carlsberg Glyptotek Müzesi tarafından yapıldı. Milattan sonra 193-211 yılları arasında hüküm süren Roma İmparatoru Septimius Severus’a ait bu heykel başı 1970’de sanat simsarları tarafından Danimarka’daki Glyptotek Müzesi’ne satılmıştı.

Bronz heykel başı nadir eserlerden biri olarak kabul ediliyor

Heykel başı Roma sanatının detaylara verdiği önemi ve dönemin liderlik sembollerini yansıtması açısından nadir eserlerden biri olarak kabul ediliyor. Eserin kökeninin belirlenmesinde ve iade sürecinin başlatılmasında, Prof. Dr. Jale İnan’ın 1970’li yıllarda yaptığı kapsamlı araştırmalar ve yayımladığı bilimsel çalışmalar önemli bir rol oynadı.

 Kaçırılan eserler iade ediliyor

Boubon Antik Kenti’nden kaçırılan eserlerin yalnızca Avrupa’da değil, ABD’de de bulunduğu biliniyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Manhattan Bölge Savcılığı’nın iş birliğiyle, Boubon kökenli Lucius Verus, Septimius Severus, Genç İmparator, Giyimli Kadın heykelleri ve İmparator Caracalla’ya atfedilen iki büstün yanı sıra dönemin önemli şahsiyetlerine ait beş baş ile bir bronz kadın büstü de geçtiğimiz yıllarda Türkiye’ye iade edilmişti.

İade edildikten sonra Türkiye’de sergilenecek

Danimarka’dan iadesi sağlanan heykel başının gövdesi de ABD’ye kaçırıldıktan yıllar sonra iadesi sağlanan eserler arasında yer alıyor. Yani iki parça halinde Türkiye’den kaçırılan Septimis Severus heykeli uzun yılların ardından yeniden tek parça haline getirilecek. Kısa bir süre içinde ise Türkiye’de sergilenmeye başlanacak.

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