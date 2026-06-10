Yüzünü Güneşe Dön: 13 Öyküde Hafıza ve Yüzleşme

Ayşe Ceylan Topçu’nun ilk öykü kitabı Yüzünü Güneşe Dön, Pikaresk Yayınevi etiketiyle yayımlandı. Birbirinden bağımsız 13 öyküden oluşan kitap; göç, hafıza, aidiyet, aile bağları ve geçmişle kurulan ilişkiyi konu alıyor.

Eleştiri yazıları, söyleşileri ve okuma kültürüne yönelik çalışmalarıyla tanınan Topçu, ilk kitabında gündelik yaşamın içindeki kırılma anlarını anlatıyor. Öykülerde sessizce taşınan acılar, yarım kalmış cümleler, unutulmayan anılar ve mekânlar öne çıkıyor.

Kitaptaki karakterler; göçün ardından geride kalanlarla, çocukluk anılarıyla ve aile içinde kuşaktan kuşağa aktarılan sessizliklerle yüzleşiyor. Evler, sokaklar, avlular ve kapılar ise öykülerde belleği taşıyan unsurlar olarak yer alıyor.

Yüzünü Güneşe Dön, travma, göç, aidiyet, sınıfsal farklılıklar, kadınlık deneyimi, yalnızlık ve yüzleşme temalarını işleyen 13 öyküden oluşuyor.

Ayşe Ceylan Topçu Kimdir?

1971 yılında Diyarbakır’da doğan Ayşe Ceylan Topçu, Bağımsız Denetmenlik ve Mali Müşavirlik alanındaki profesyonel kariyerinin yanı sıra edebiyat alanındaki çalışmalarıyla da üretimini sürdürüyor. Eleştiri yazıları ve öyküleri Varlık, İshak Edebiyat, Öykü Gazetesi, Kibele, Pikara, Mevzu Edebiyat, Martı, Edebiyat Haber, Gayet Dergi ve Oggito gibi yayınlarda, ayrıca çeşitli kolektif kitaplarda yer aldı.

Jale Sancak’ın Tanrı Kent, Hakan Akdoğan’ın Kenet, Mehmet Erte’nin Arzuda Sapma, Dominic Salvatore’nin Bağlar, Ayça Erdura’nın Eksik Bak, Marguerite Duras’ın Sevgili ve Necla Akdeniz’in En Eski Oda kitapları üzerine kaleme aldığı eleştiri yazılarıyla tanınan Topçu; Irmak Zileli ile edebiyat, Dağhan Dönmez ile felsefe ve Selen Servi ile sanatta yaratıcılık üzerine söyleşi dizileri gerçekleştirdi.

Diyarbakır’da kadınların okuma kültürünü geliştirmek amacıyla kurduğu ve 21 yıldır çalışmalarını sürdüren Lilith Kitap Grubu’nun ardından İstanbul’da Ataşehir Kitap Kulübü’nü hayata geçiren Topçu, uzun yıllardır Seyhan Livaneli Öykü Yarışması’nın ön okuyucu kurulunda görev alıyor. Belirli temalar etrafında düzenlenen Bir Kitap Bir Film etkinliklerinde ise anlatıcı ve moderatör olarak yer almayı sürdürüyor.