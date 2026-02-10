Zorlu PSM'deki bütün etkinlikler iptal edildi

Beşiktaş Kaymakamlığı, ilçedeki Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nde planlanan bazı etkinliklere ilişkin kısıtlama kararı aldı. Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, 10 Şubat’ta “Slaughter to Prevail” ve 11 Şubat’ta “Behemoth” gruplarının Turkcell Sahnesi’nde gerçekleştirmesi planlanan konserlerin yapılan değerlendirmeler sonucunda yasaklandığı ifade edildi.

Toplumsal değerlerle örtüşmediği vurgulandı

Kaymakamlık açıklamasında, söz konusu konser etkinliklerinin toplumsal değerlerle örtüşmediği ve bu durumun toplumun çeşitli kesimlerinde tepkiye yol açtığı ifade edildi. Yapılan çalışmaların ardından, etkinliklerin toplumsal huzur ve hassasiyetler gözetilerek iptal edildiği bildirildi.

Açıklamada, "Etkinliklerin toplumsal değerlerimizle bağdaşmaması nedeniyle birçok toplum kesimi tarafından tepkiye neden olduğu tespit edilmiştir" ifadelerine yer verilerek, kararın gerekçesi kamuoyuyla paylaşıldı.

Kapsam tüm toplu organizasyonları kapsayacak şekilde genişletildi

Yasak kararının kapsamı sadece belirtilen konserlerle sınırlı tutulmayarak, Zorlu Center ve Zorlu PSM içerisindeki tüm toplu organizasyonları kapsayacak şekilde genişletildi. Kararın hukuki dayanağı olarak 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 17. ve 22. maddeleri ile 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 32/Ç maddesi gösterildi.

Alınan karar doğrultusunda; Zorlu PSM ve Zorlu Center içerisinde gerçekleştirilmesi planlanan her türlü konser, festival, toplu ve biletli program ile benzeri etkinlikler, 10 Şubat 2026 saat 00.01’den 11 Şubat 2026 saat 23.59’a kadar iki gün süreyle yasaklandı. Karar, "Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ibaresiyle sonlandırıldı.