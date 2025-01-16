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Zübük filmi yeniden çekilecek: Başrol isim belli oldu

Dönemin siyasetini eleştirdiği için yıllardır tartışma konusu olan Zübük filmi yeniden çekiliyor. Ezel Akay başrolde Ali Sunal’ın oynayacağını duyurdu.

Haber Merkezi
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Zübük filmi yeniden çekilecek: Başrol isim belli oldu
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Türk sinemasının unutulmaz filmlerinden birisi olan Zübük, Kemal Sunal filmleri arasında belki de en fazla tartışma konusu olan yapım. Aziz Nesin'in 1961'de kaleme aldığı "Zübük - Kağnı Gölgesindeki İt" adlı romanından 1980 yılında sinemaya uyarlanan Zübük filminin yönetmeni Kartal Tibet idi...

Başrol açıklandı

Uzun yıllar televizyon ekranlarında yayınlanan Zübük filmini son dönemde izleyebilmek mümkün değil. RTÜK tarafından filmin yasaklandığı iddia edilse de telif hakkı elinde olan Erler Film’in herhangi bir TV kanalı ile anlaşmadığı ve YouTube üzerinde de yayınlamadığı biliniyor. Ayrıca filmin orijinalleri olmadığı için restorasyon yapılamadığı da gelen bilgiler arasında. 

Ünlü yönetmen Ezel Akay’ın Ali Sunal’ın hazırladığı Ali ile Aramızda programında yaptığı açıklama gündeme bomba gibi düştü.

Ezel Akay, Zübük filminin yeniden çekilmesi için Ali Sunal ile çalışma yaptıklarını duyurdu. Filmde İbrahim Zübükzade karakterini Ali Sunal canlandıracak. Yıllar önce yine Ali Sunal’a Zübük karakteri için teklif gittiği ancak ünlü oyuncunun bunu kabul etmediği bildirilmişti.

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