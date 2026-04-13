Zülfü Livaneli’ye Çankaya’dan Evrensel Kültür Ödülü

ANKARA (EKONOMİ)

Ankara’ya Değer Katan Ressam ödülüne Habip Aydoğdu, Ankara’ya Değer Katan Şair ödülüne Ahmet Telli, Ankara’ya Değer Katan Edebiyat ödülüne yazar Buket Uzuner, Ankara’ya Değer Katan Akademisyen ödülüne filozof akademisyen Prof.Dr. İoanna Kuçuradi layık görüldü.

Karanfil Dergi özel gecesinde oyuncu Mert Fırat da hazırladığı müzikli gösteriyi, Ferhat Livaneli Orkestrasının eşliğinde Ankara’nın en çok bilinen yerlerinden Karanfil sokak dekoruyla sundu. Gecede Nebil Özgentürk’ün hazırladığı Zülfü Livaneli belgeselinden bir bölüm de izleyicilerle paylaşıldı. Besteci Fazıl Say’ın video mesajıyla katıldığı gecede Ankara şairi Ahmet Telli’nin şiiri üzerine bestelediği “Yorgun Çocuklardık” şarkısı beğeniyle dinlendi.

Çankaya Belediyesi Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen geceye Karanfil Dergi yazarlarının yanı sıra çok sayıda sanatsever katıldı.