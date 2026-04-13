  3. Zülfü Livaneli’ye Çankaya’dan Evrensel Kültür Ödülü
Zülfü Livaneli’ye Çankaya’dan Evrensel Kültür Ödülü

Çankaya Belediyesi, “elden ele” anlayışıyla yayımladığı Karanfil Derginin birinci yılı Ankara’nın kültür, sanat ve edebiyat yaşamına katkı sağlayan isimlerin ödüllendirildiği bir etkinlikle kutlandı. Karanfil Evrensel Kültür Ödülü Karanfil Dergi yazarı da olan usta sanatçı Zülfü Livaneli’ye verildi. Livaneli’ye ödülünü Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner takdim etti.

Zülfü Livaneli’ye Çankaya’dan Evrensel Kültür Ödülü
ANKARA (EKONOMİ)

Ankara’ya Değer Katan Ressam ödülüne Habip Aydoğdu, Ankara’ya Değer Katan Şair ödülüne Ahmet Telli, Ankara’ya Değer Katan Edebiyat ödülüne yazar Buket Uzuner, Ankara’ya Değer Katan Akademisyen ödülüne filozof akademisyen Prof.Dr. İoanna Kuçuradi layık görüldü.

Karanfil Dergi özel gecesinde oyuncu Mert Fırat da hazırladığı müzikli gösteriyi, Ferhat Livaneli Orkestrasının eşliğinde Ankara’nın en çok bilinen yerlerinden Karanfil sokak dekoruyla sundu. Gecede Nebil Özgentürk’ün hazırladığı Zülfü Livaneli belgeselinden bir bölüm de izleyicilerle paylaşıldı. Besteci Fazıl Say’ın video mesajıyla katıldığı gecede Ankara şairi Ahmet Telli’nin şiiri üzerine bestelediği “Yorgun Çocuklardık” şarkısı beğeniyle dinlendi.

Çankaya Belediyesi Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen geceye Karanfil Dergi yazarlarının yanı sıra çok sayıda sanatsever katıldı.

