1 aylık ara sonrası Japon yatırımcılar tahvillere döndü

Japon yatırımcılar, dört haftalık aranın ardından 8 Kasım haftasında ilk kez yabancı tahvil alımı gerçekleştirdi.

ABD hizmet sektöründeki beklenmedik güçlenme ve teknoloji hisselerine yönelik değerleme endişeleri, yatırım iştahını yeniden canlandırdı.

Japonya Maliye Bakanlığı verilerine göre, yerel yatırımcılar net 566,3 milyar yen (3,76 milyar dolar) tutarında uzun vadeli yabancı tahvil alımı yaptı. Ayrıca 258,4 milyar yenlik kısa vadeli bono alımı da gerçekleşti. Bu, 11 Ekim’den bu yana ilk haftalık net alım oldu.

Yeni pozisyonlar alıyorlar

Öte yandan Japon yatırımcılar, 439,5 milyar yenlik yabancı hisse senedi satışıyla son sekiz haftanın yedinci haftasında net satış gerçekleştirdi.

Yüksek yurtdışı tahvil getirileri ve yenin değer kaybı, Japon yatırımcıları uluslararası borç piyasalarında yeni pozisyonlar almaya yöneltti.

Japon hisse senetleri ise 347,3 milyar yenlik yabancı çıkışı yaşadı. Bu, 27 Eylül’den bu yana ilk haftalık çıkış oldu. Nikkei 225 endeksi geçen hafta yüzde 4,07 düşerek 4 Nisan’dan bu yana en sert haftalık kaybını yaşadı. Japon hisseleri, küresel teknoloji hisseleri satış dalgasına katıldı.

Japon uzun vadeli borçlanma araçlarında ise 91,5 milyar yenlik sınırlı yabancı giriş görülürken, kısa vadeli bonolarda 827,8 milyar yenlik çıkış yaşandı.