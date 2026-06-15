10 yılda üçüncü kez oluyor: Merkez bankaları tutulması

ABD Merkez Bankası (Fed), Japonya Merkez Bankası (BOJ), İngiltere Merkez Bankası (BOE) ve Avustralya Merkez Bankası (RBA) bu hafta para politikası toplantısı düzenliyor. Bankaların her biri enflasyonla mücadelenin farklı bir aşamasında bulunuyor.

BOJ'un iki günlük toplantısının salı günü sona ermesiyle birlikte faizi çeyrek puan artırması bekleniyor. Bu adım, BOJ'un aralık ayından bu yana ilk faiz artışı olacak ve gösterge faizi 1995'ten bu yana en yüksek seviye olan %1'e taşıyacak.

RBA ise salı günü sona erecek toplantısında faizi sabit tutması bekleniyor. Banka bu yıl üç kez faiz artırmıştı; en son artış mayıs ayında gerçekleşti.

Fed’de başkanın ilk toplantısı

Fed’in Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) de yeni başkanı Kevin Warsh yönetiminde çarşamba günü toplanıyor. FOMC'un faizi sabit tutması bekleniyor.

BOE ise perşembe günü kararını açıklayacak. Wells Fargo baş ekonomisti Tom Porcelli, BOE'nin enflasyonun yansımaları ve büyüme konusunda daha fazla kanıt beklerken faizi sabit tutması gerektiğini yazdı. İngiltere'de enerji maliyetlerindeki sert yükseliş işletmeleri olumsuz etkileyebilir; BOE bu endişeyi Nisan ayındaki önceki toplantısında da dile getirmişti.

Son 10 yılda 3 kez yaşandı

Dow Jones Market Data ekibine göre bu dört merkez bankasının aynı takvim haftasında toplanması son 10 yılda yalnızca üç kez yaşandı. Bu tür eş zamanlı toplantılar, büyük merkez bankalarının birbirine yakın kararlarının piyasalara yansıyabileceği düşünüldüğünden dikkat çekiyor.

Brezilya Merkez Bankası (Banco Central do Brasil) da çarşamba günü kararını açıklayacak. Diğer büyük merkez bankalarının aksine faiz indirmesi beklenen bankanın gösterge faizi %14,5 seviyesinde bulunuyor.