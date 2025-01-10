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100 bin ton Rus gübresii Avrupa limanlarında bekletiliyor

Rusya’nın en büyük gübre üreticilerinden Uralchem’in Genel Müdürü Dmitriy Konyayev, 100 bin ton Rus gübresinin Avrupa limanlarında bekletildiğini duyurdu.

Haber Merkezi
AA
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100 bin ton Rus gübresii Avrupa limanlarında bekletiliyor
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Rusya’nın en büyük gübre üreticilerinden Uralchem’in Genel Müdürü Dmitriy Konyayev, Rus devlet kanalı Rossiya-24’e yaptığı açıklamada, insani yardım amacıyla 200 bin ton gübreyi çeşitli ülkelere gönderdiklerini kaydetti.

Sevkiyatı özellikle gıda güvenliği sorunu yaşayan ülkelere yönlendirdiklerine işaret eden Konyayev, "Yaklaşık 100 bin ton gübre de Avrupa’daki limanlarda bekletiliyor." dedi.

Rusya Gübre Üreticileri Birliği Başkanı Andrey Guryev, geçen ay yaptığı açıklamada, ülkenin 2024 yılında gübre ihracatının 40 milyon ton ile rekor seviyeye ulaşacağını söylemişti.

Rusya, Çin’in ardından yüzde 16’lık payla küresel piyasada en büyük ikinci gübre ihracatçısı konumunda.

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