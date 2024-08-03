11 resesyonun 10'unu bilen kritik gösterge ABD ekonomisinde alarm verdi

ABD'de cuma günü açıklanan temmuz ayı tarım dışı istihdam ve işsizlik oranları sonrası resesyon korkuları yeniden canlandı.

Tarım dışı istihdamın beklentilerin altında artmasıyla işsizliğin beklentilerin üzerinde açıklanması Sahm kuralı’nın durgunluk ihtimalini devreye soktu.

Business Insider haberine göre, eski Fed ekonomisti Claudia Sahm tarafından oluşturulan Sahm kuralı, işsizlik oranının üç aylık hareketli ortalamasını alarak son 12 aylık en düşük seviyesinin 50 baz puan üzerine çıkması halinde alarm veriyor.

St. Louis Fed Sahm Kuralı Durgunluk Göstergesi'ne göre, kural dün açıklanan veri sonrası tetiklenerek, hareketli ortalamanın son bir yıllık dip noktanın 53 baz puan üzerine çıktığını gösterdi.

Kural bugüne kadar 11 kez sinyal verirken, 10 kez resesyon yaşandı

Verinin tutarlılık oranının yüksek olması ABD ekonomisi için kötü haber. Sahm kuralı 1953'ten bu yana 11’de 10 isabetli sonuç verirken, tek isabetsiz sinyal 1959 yılında olsa da o da erken sinyal vermiş oldu. Sahm kuralından beş ay sonra durgunluk başladı.

Comerica Bank Ekonomisti Bill Adams, "Sahm ​​kuralının tetiklenmesi ve işsizlik oranındaki artış, ekonominin 2024'ün ikinci yarısında beklenenden daha fazla zayıfladığı yönündeki endişeleri artıracaktır" derken, “Önümüzdeki 12 ay içinde bir durgunluk riskiyle ilgili değerlendirmemiz, bu veriler yayımlanmadan önce olduğundan daha yüksek” dedi.

Göçün etkisi mi?

Sahm, geçen hafta yazdığı bir yazıda işsizlik oranındaki artışın normalde göründüğü kadar kötü olmadığını belirterek, son bir yılda işsizlik oranındaki artışın büyük bir kısmının işten çıkarmalardan değil, göç eğilimleri nedeniyle artan işgücü arzından kaynaklanmış olmasının yüksek olasılık olduğunu belirtti.

Sahm, "Sahm ​​kuralı, salgın ve göç nedeniyle işgücü arzında yaşanan olağan dışı değişimler nedeniyle işgücü piyasasının zayıflamasını muhtemelen abartıyor" derken, "Pandeminin başlarında katılımdaki düşüş ve ardından son yıllarda göçteki artış da dahil olmak üzere iş gücündeki dramatik değişimler, işsizlik oranındaki değişimi etkiliyor olabilir” denildi.

Eski Fed yetkilisi, önümüzdeki birkaç ayda resesyon riskinin yüksek olduğunu söylerken, Fed’in faiz oranlarını indirmesiyle bazı resesyon baskılarını hafifletebileceğini söyledi.