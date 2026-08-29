158 trilyon dolarlık dev pasta: İşte dünyanın en büyük 10 borsası

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Küresel hisse senedi piyasaları 2025 yılında tarihi bir büyüklüğe ulaştı. Dünya genelindeki borsaların toplam piyasa değeri, bir önceki yıla göre 25 trilyon dolardan fazla artarak 157,8 trilyon dolara yükseldi.

Dünya Borsalar Federasyonu verileri üzerinden hazırlanan çalışmaya göre, küresel hisse senedi piyasasının yaklaşık yarısı yalnızca bir ülkenin borsalarında bulunuyor: ABD.

ABD tek başına 68,9 trilyon dolarlık piyasa oluşturuyor

ABD, 68,9 trilyon dolarlık piyasa değeriyle açık ara dünyanın en büyük hisse senedi piyasası konumunda. ABD borsalarının küresel hisse senedi piyasasındaki payı yaklaşık yüzde 44 seviyesinde.

New York Stock Exchange ve Nasdaq, ABD'deki en büyük halka açık şirketlerin büyük bölümünün işlem gördüğü iki temel borsa olarak öne çıkıyor.

ABD'nin küresel hisse senedi piyasasındaki ağırlığı da son yıllarda belirgin biçimde arttı. Ülkenin küresel piyasa değerindeki payı 2012'de yaklaşık üçte bir seviyesindeyken, 2025 sonunda yüzde 44'e yükseldi.

Bu yükselişte Apple, Alphabet ve Nvidia gibi büyük teknoloji şirketlerinin güçlü performansı önemli rol oynadı. Bu şirketlerin de dahil olduğu "Muhteşem Yedili" olarak adlandırılan büyük teknoloji şirketleri, ABD borsalarının küresel ağırlığını artıran başlıca unsurlar arasında yer aldı.

Dünyanın en büyük 10 hisse senedi piyasası

Visual Capitalist'in 2025 sonu verilerine göre dünyanın en büyük hisse senedi piyasaları şöyle sıralanıyor:

Sıra Ülke/Piyasa 2025 Piyasa Değeri Küresel Pay 1 ABD 68,9 trilyon $ %44 2 Çin 15,5 trilyon $ %10 3 Avrupa Birliği 15,5 trilyon $ %10 4 Hindistan 10,6 trilyon $ %7 5 Japonya 7,6 trilyon $ %5 6 Hong Kong 6,1 trilyon $ %4 7 Birleşik Krallık 5,6 trilyon $ %4 8 Kanada 4,6 trilyon $ %3 9 Avustralya 2,0 trilyon $ %1 10 Singapur 0,8 trilyon $ %1

Listenin dışında kalan diğer gelişmiş piyasaların toplam piyasa değeri 13,6 trilyon dolar olurken, diğer gelişmekte olan piyasaların toplam büyüklüğü 6,9 trilyon dolar seviyesinde bulunuyor. Dünya toplamı ise 157,8 trilyon dolar olarak hesaplanıyor.

Çin ile Avrupa Birliği ikinci sırayı paylaşıyor

Çin, 15,5 trilyon dolarlık hisse senedi piyasasıyla dünyanın ikinci büyük piyasası konumunda bulunuyor. Avrupa Birliği'nin toplam piyasa değeri de aynı seviyede.

Her iki piyasa da ABD'nin 68,9 trilyon dolarlık büyüklüğünün dörtte birinden daha küçük. Çin açısından dikkat çeken bir diğer nokta ise çok sayıda büyük Çinli şirketin Hong Kong'da da işlem görmesi. Hong Kong'un piyasa değeri 6,1 trilyon dolar seviyesinde bulunuyor.

Çin ve Avrupa hisse senetleri 2025 boyunca jeopolitik belirsizliklerin etkisi altında kalırken, Avrupa piyasalarında Almanya'nın artan harcamaları ve ABD'ye kıyasla daha öngörülebilir politika ortamı yatırımcıların ilgisini destekledi.

Asya'nın diğer devleri

Hindistan, 10,6 trilyon dolarlık piyasa değeriyle dünyanın dördüncü büyük hisse senedi piyasası olurken, onu 7,6 trilyon dolarla Japonya ve 6,1 trilyon dolarla Hong Kong takip ediyor.

Hindistan borsası 2025'te diğer büyük piyasalara kıyasla daha zayıf bir performans gösterdi. Küresel hisse senetlerinin ortalama değer artışı yaklaşık yüzde 19 olurken, Hindistan'daki hisselerin ortalama yükselişi yüzde 2,5'te kaldı.

Çalışmada, Hindistan'ın ABD, Güney Kore ve Tayvan gibi pazarlarda görülen yapay zekâ kaynaklı güçlü yükselişten yeterince yararlanamamasının yatırımcı ilgisini sınırlayan faktörlerden biri olduğu belirtiliyor.

Türkiye borsasının toplam değeri 21 trilyon liraya yaklaştı

Küresel tabloda Türkiye, çalışmanın ilk 10 piyasası arasında yer almıyor. Ancak Borsa İstanbul'un güncel resmi verilerine göre BIST Tüm endeksinde yer alan şirketlerin toplam piyasa değeri 20,96 trilyon TL seviyesinde bulunuyor. Borsa İstanbul verisinde BIST Tüm için piyasa değeri 20 trilyon 956 milyar 328 milyon TL, ağırlıklandırılmış halka açık piyasa değeri ise 6,26 trilyon TL olarak gösteriliyor.

Borsa İstanbul'da BIST 100'ün toplam piyasa değeri 13,92 trilyon TL, BIST 30'un piyasa değeri ise 9,78 trilyon TL seviyesinde bulunuyor. BIST Tüm endeksinde 6,8 milyondan fazla yatırımcı yer alıyor.

Küresel borsalarda güç ABD'de toplanıyor

Küresel hisse senedi piyasasının 157,8 trilyon dolarlık büyüklüğü, sermaye piyasalarında ABD'nin ağırlığını net biçimde ortaya koyuyor. ABD'nin 68,9 trilyon dolarlık piyasa değeri, Çin ve Avrupa Birliği'nin toplamına yakın bir büyüklüğe karşılık geliyor.

Çalışmanın ortaya koyduğu tablo, son yıllarda özellikle teknoloji şirketlerinin yükselişiyle birlikte küresel sermayenin ABD borsalarında daha fazla yoğunlaştığını gösteriyor. 2012'de küresel piyasa değerinin yaklaşık üçte birini temsil eden ABD'nin payının 2025 sonunda yüzde 44'e çıkması, bu değişimin boyutunu ortaya koyuyor.