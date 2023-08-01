16 ayın zirvesine göz kırptı

Asya borsaları, 16 ayın zirvesine doğru yükselirken, petrol fiyatları yatırımcıların küresel ekonomiye dair endişeler yerine olumlu noktalara daha fazla odaklanmasıyla son zamanların zirve seviyesine yakın seyretti.

Yatırımcılar, Çin'de açıklanan özel sektör anketinde imalat sektöründe beklenmedik şekilde daralmasına fazla odaklanmazken, Beijing'in salgın hastalık sonrası ekonomik toparlanmayı desteklemek için atacağı teşvik adımlarına odaklanmış durumda.

Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi %0.18 gerilerken, Japonya'nın Nikkei Endeksi %0.78 artış kaydetti.

Yatırımcılar, Japonya Merkez Bankası'nın (BOJ) tahvil getirileri üzerinde kontrolünü gevşetme adımı ve bunun para politikası için ne anlama gelebileceğini değerlendirmeye devam ederken dolar yen karşısında üç haftanın en yüksek seviyesine yükseldi.

Japonya'nın 10 yıllık devlet tahvillerinin getirisi %0.6 ile merkez bankası tarafından belirlenen yeni hedef olan %1'in altında seyretti.

İşlemciler BOJ'un geçen hafta tehvil getirileri üzerindeki kontollere yönelik adımlarını değerlendirirken yen üç haftanın yeni dip seviyesine geriledi.

Avustralya faizlere dokunmadı

Avustralya Merkez Bankası (RBA) politika faizini üstüste ikinci ayda da %4.1 seviyesinde sabit tuttu. Avustralya doları, faiz kararının ardından kayıplarını artırarak %0.9 düşüşle 0.6660 dolardan işlem gördü.

ABD Doları başlıca altı para birimine karşı ölçen dolar endeksi %0.09 artışla 101.98 seviyesine yükseldi.

Dolar yen karşısında %0.34 artışla 142.77 seviyesinde işlem gördü. Euro/dolar %0.02 düşüşle 1.0991 seviyesine geriledi.

Petrol fiyatları, üretim kesintileriyle küresel arzın sıkılaştığı ve ABD'de talebin güçlü olduğu yönünde işaretlerle belirgin bir değişim göstermeyerek dün kaydedilen üç ayın zirve seviyesine yakın seyretti.

Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı %0.41 gerileyerek 85.08 dolar seviyesinde işlem gördü.

ABD hafif ham petrolü %0.37 gerileyerek 81.49 dolar seviyesinde işlem gördü.