160 mağazalı ayakkabı devi havlu attı: Mağazalarını kapatıyor, 'yüzde 50 indirim' kampanyası başlattı

Ekonomik baskılar ve değişen tüketici alışkanlıkları nedeniyle zor günler geçiren marka, kan kaybını durduramayınca kepenk indirme yoluna gitti.

160’tan fazla mağazası var

Temelleri 1971 yılında İngiltere’nin York kentinde küçük bir evde atılan Pavers, zamanla konforlu ayakkabı denince akla gelen ilk isimlerden biri haline geldi. 160’tan fazla mağazası olan marka, Plymouth gibi stratejik noktalardaki şubelerini kalıcı olarak kapatmaya başladı.

Mağaza camlarına asılan "Üzgünüz, bu mağaza kapanıyor" yazılı notlar, markanın sadık müşterileri arasında üzüntü yarattı.

'Yüzde 50 indirim' kampanyası başlattı

Kapanma kararıyla birlikte başlayan "yarı fiyatına satışlar" mağazalarda yoğunluk oluştururken, operasyonun geri kalanında işten çıkarmaların olup olmayacağı ise henüz netlik kazanmadı.