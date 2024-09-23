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2 dev bankanın birleşmesi Almanya için tehdit mi?

Almanya'nın önde gelen finans kurumlarından Commerzbank yönetimi, Alman hükümetini, İtalya'nın ikinci büyük bankası UniCredit ile olası birleşmenin, Alman şirketleri için tehdit oluşturduğu konusunda uyardı.

Haber Merkezi
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2 dev bankanın birleşmesi Almanya için tehdit mi?
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Commerzbank yönetimi, Alman hükümetini İtalya'nın ikinci büyük bankası UniCredit ile olası birleşmenin Avrupa'nın en büyük ekonomisinin omurgasını oluşturan şirketler için bir tehdit oluşturacağı konusunda uyardı.

UniCredit'in Commerzbank'ın yüzde 9 hissesini satın almasının ardından, Alman hükümet yetkilileri ve UniCredit yöneticileri arasında görüşmeler yapılmıştı.

Financial Times'ın (FT) haberine göre, Alman bankasındaki yöneticiler, UniCredit ile birleşmenin ekonomide önemli rol oynayan küçük ve orta ölçekli Alman şirketlerine kredi vermeyi aksatabileceğini belirtti.

Haberde, birleşmeden sonra kredi kararları ve risk yönetimi yeteneklerinin yurt dışına taşınabileceği ve onlarca yıldır Commerzbank ile bankacılık yapan yerel müşterilere verilen hizmetlerin sekteye uğrayabileceği belirtildi.

FT'ye açıklamada bulunan UniCredit, bu argümanların grubun iç işleyişini yanlış yansıttığını ve tüm pazarlarda "tam bağımsız tüzel kişiliklere" sahip "pan-Avrupa" bir banka olduğunu kaydetti.

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