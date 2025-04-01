2 Nisan alarmı: Piyasalar Trump’ın ‘Kurtuluş Günü’ öncesi dalgalanıyor

ABD Başkanı Donald Trump’ın yaklaşan "Kurtuluş Günü" kapsamında açıklayacağı yeni gümrük tarifeleri, küresel borsalarda dalgalanmaya yol açtı. Wall Street’te S&P 500 endeksi gün içinde düşüş yaşasa da kapanışta yüzde 0,6 yükseldi. Dow Jones yüzde 1 artarken, Tesla ve Nvidia’daki kayıplar Nasdaq’ı aşağı çekti.

Trump’ın tarifelerinin enflasyon ve ekonomik büyümeye etkisi konusundaki belirsizlikler, yatırımcıların risk iştahını azalttı. Japon Nikkei 225 endeksi yüzde 4, Güney Kore Kospi yüzde 3 ve Fransa CAC 40 yüzde 1,6 değer kaybetti. Bu süreçte güvenli liman olarak görülen altının ons fiyatı 3.160 dolara yükseldi. Hazine tahvillerine olan talep de arttı ve 10 yıllık tahvil getirisi yüzde 4,21’e düştü.

Sert önlemler büyük kayıplara neden olabilir

ABD, 2 Nisan'da karşılıklı gümrük vergilerini yürürlüğe koyacak. Goldman Sachs, Trump’ın yüzde 15 oranında ek tarife getireceğini öngörerek, enflasyon tahminlerini artırırken büyüme beklentilerini düşürdü. Banka, ABD ekonomisinin resesyona girme ihtimalini yüzde 35 olarak belirledi. Eğer tarifeler beklenenden hafif olursa piyasalar toparlanabilir, ancak sert önlemler daha büyük kayıplara neden olabilir.

Trump’ın tarifelerinin, özellikle otomobiller, tıbbi ürünler ve yarı iletkenleri hedef alacağı bildirildi. Avrupa ve Asya pazarlarında da büyük yankı uyandıran bu kararlar, Avrupa’da Stoxx 600’ün yüzde 1,51, DAX’ın yüzde 1,33 ve CAC 40’ın yüzde 1,58 düşmesine yol açtı. Mart ayı boyunca Avrupa borsalarında yüzde 3 ila yüzde 4 arasında değer kayıpları yaşandı.

Dev teknoloji şirketleri değer kaybetti

Büyük teknoloji şirketleri de bu süreçte değer kaybetti. Tesla yüzde 1,7 düşerek yıllık kaybını yüzde 35,8’e çıkardı. Nvidia, yüzde 1,2’lik düşüşle yıllık kaybını yüzde 19,3’e taşıdı. Öte yandan, mortgage şirketi Rocket tarafından satın alınan Bay Cooper hisseleri yüzde 14,5 arttı. Warren Buffett’ın Berkshire Hathaway’i de yüzde 1,2 yükseldi.

Trump’ın tarifeleri, Avrupa’daki lüks tüketim ve otomotiv sektörlerine de ağır darbe vurdu. LVMH ve Hermes yüzde 18 ve yüzde 12 değer kaybederken, Mercedes-Benz, Volkswagen, BMW ve Stellantis gibi otomotiv devleri yüzde 9 ila yüzde 17 arasında düştü. Sağlık sektöründe de Novo Nordisk yüzde 27 geriledi.

ABD dolarının zayıflamasıyla Euro, Mart ayında yüzde 4,25 artarak 1,08 seviyesine yükseldi. Almanya’nın 10 yıllık tahvil getirisi yüzde 2,73’e çıkarken, ABD 10 yıllık tahvili yüzde 4,21’de yatay seyretti.

Trump’ın politikalarının piyasalara etkisi belirsizliğini korurken, yatırımcılar tarifelerin büyüklüğünü ve kapsamını yakından takip ediyor.