2008 krizinin kahini Micheal Burry şirketini kayıtlardan sildirdi!

2008’deki ABD konut balonuna karşı yaptığı başarılı yatırımla tanınan “Big Short” filminin esin kaynağı olan yatırım dünyasının ünlü isim Michael Burry, yönettiği Scion Asset Management fonunun kaydını ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’ndan (SEC) sildirdi.

Burry, sosyal medya hesabından paylaştığı bir görselle Scion’un SEC kaydının iptal edildiğini doğruladı. Fonun kapanışını yatırımcılara bildiren bir mektup da sosyal medyada dolaşıma girerken, doğruluğu teyit edilmedi.

So, I bought 50,000 of these things for $1.84.

Each of those things is 100 doodads.

So I spent $9,200,000,



Not $912,000,000. @CNBC @WSJ @FT



Each of those doodads let me sell $PLTR at $50 in 2027.



That was done last month.

On to much better things Nov 25th. pic.twitter.com/9Voy3nwiTD — Cassandra Unchained (@michaeljburry) November 13, 2025

SEC kaydının silinmesi, Burry’nin Scion’u artık bir yalnızca kendi varlıklarını yöneten bir yapı şeklinde sürdürmeyi planladığı anlamına gelebileceği tahmin ediliyor.

Hangi hissede pozisyon aldı?

Burry, Palantir (PLTR) hisseleri üzerine açtığı kısa pozisyonla ilgili detay da verdi. Yaklaşık 50 bin adet 1,84’ten 9,2 milyon dolara 2027 vadeli opsiyonlar aldığını söyleyen Burry, ekonomi kanallarında 912 milyon dolarlık pozisyon açtığı haberlerini de yalanladı.

Burry, daha önce Nvidia hisselerinde aldığı kısa pozisyona dair yeni bir açıklama yapmazken, Paylaşılan SEC belgelerinde, Burry’nin 10 bin adet yine 2027 Aralık vadeli Nvidia hissesi için için pozisyonu görüldü.

2008’de piyasanın tersine gitmişti

2008 Küresel Finans Krizinin çıkış noktası olan mortgage kredilerindeki çöküşü önceden tahmin ederek tüm piyasanın aksine pozisyon alarak üne kavuşan Burry, bu hamleden 100 milyon dolar kazanmıştı.

Son haftalarda yeniden sosyal medyada aktif hale gelen Burry, piyasalarda yeni bir balon oluştuğu yönünde uyarılarda bulunmuştu. Büyük teknoloji şirketlerini, varlıklarındaki amortismanı düşük göstererek bilançolarını şişirmekle eleştirmişti.