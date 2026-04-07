2022 gibi bir enflasyon sıçramasına dönüş olası görünmüyor

Russell Investments'tan Kıdemli Yatırım Stratejisti BeiChen Lin, cuma günkü ABD mart ayı TÜFE açıklaması öncesinde bazı yatırımcıların 2022 enflasyon sıçramasının yinelenebileceğinden endişe duyabileceğini, ancak önemli farklılıklar bulunduğunu belirtti.

Lin, "O dönemde küresel ekonominin yeniden açılmasıyla birlikte mal talebinde büyük bir artış yaşanmıştı, tedarik zincirleri ise yalnızca kademeli olarak iyileşiyordu" dedi. Stratejist, şu an mal talebinde benzer bir artış olmadığını, para politikasının nötr hatta kısıtlayıcı bir noktadan başladığını ve iş gücü piyasasının belirgin biçimde soğuduğunu ifade etti.

Lin, "Enerji şoku enflasyonu geçici olarak artırabilir; ancak 2022'de görülen enflasyon oranlarına dönüşün olası olmadığını düşünüyoruz" dedi.