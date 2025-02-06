Dünya Altın Konseyi açıkladı: Türkiye 2024'te ne kadar altın aldı?
2024'te merkez bankaları altın alımlarını sürdürdü. Dünya Altın Konseyi raporuna göre, Polonya 448 ton, Türkiye 528 ton, Hindistan 876 ton, Çin ise 2.280 ton altın rezervine sahip. Azerbaycan, Çek Cumhuriyeti, Irak, Macaristan, Gana, Özbekistan ve Katar da sırasıyla önemli alımlar yaptı.
Dünya Altın Konseyi'nin raporuna göre, 2024 yılında merkez bankalarının altın alımları oldukça dikkat çekici bir şekilde devam etti.
2024 yılı itibarıyla altın rezervlerini en çok artıran 10 ülke ve toplam rezerv miktarları şu şekilde sıralandı:
1. Polonya: 448 ton
Polonya, 2024'ün en büyük alıcısı olarak 90 ton altın alarak toplam rezervini 448 tona çıkardı.
2. Türkiye: 528 ton
Türkiye, 75 ton altın alarak rezervlerini önemli ölçüde artırdı.
3. Hindistan: 876 ton
Hindistan, 73 ton altın alımıyla rezervini 876 tona yükseltti.
4. Çin: 2.280 ton
Çin, 44 ton altın alarak toplam rezervini 2.280 tona çıkardı.
5. Azerbaycan: 25 ton
Azerbaycan, 25 ton altın alımıyla rezervlerini güçlendirdi.
6. Çek Cumhuriyeti: 50 ton
Çek Cumhuriyeti, 20 ton altın alarak rezervini üç katına çıkararak 50 tona yükseltti.
7. Irak: 20 ton
Irak, 20 ton altın alarak rezervlerini artırmaya devam etti.
8. Macaristan: 110 ton
Macaristan, 16 tonluk alımla toplam rezervini 110 tona çıkardı.
9. Gana ve Özbekistan: 11 ton
Her iki ülke de 11 ton altın alarak rezervlerini artırdı.
10. Katar: 10 ton
Katar, rezervlerine 10 ton altın ekleyerek toplam rezervini güçlendirdi.