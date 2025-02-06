Dünya Altın Konseyi açıkladı: Türkiye 2024'te ne kadar altın aldı?

Dünya Altın Konseyi'nin raporuna göre, 2024 yılında merkez bankalarının altın alımları oldukça dikkat çekici bir şekilde devam etti.

2024 yılı itibarıyla altın rezervlerini en çok artıran 10 ülke ve toplam rezerv miktarları şu şekilde sıralandı:

1. Polonya: 448 ton

Polonya, 2024'ün en büyük alıcısı olarak 90 ton altın alarak toplam rezervini 448 tona çıkardı.

2. Türkiye: 528 ton

Türkiye, 75 ton altın alarak rezervlerini önemli ölçüde artırdı.

3. Hindistan: 876 ton

Hindistan, 73 ton altın alımıyla rezervini 876 tona yükseltti.

4. Çin: 2.280 ton

Çin, 44 ton altın alarak toplam rezervini 2.280 tona çıkardı.

5. Azerbaycan: 25 ton

Azerbaycan, 25 ton altın alımıyla rezervlerini güçlendirdi.

6. Çek Cumhuriyeti: 50 ton

Çek Cumhuriyeti, 20 ton altın alarak rezervini üç katına çıkararak 50 tona yükseltti.

7. Irak: 20 ton

Irak, 20 ton altın alarak rezervlerini artırmaya devam etti.

8. Macaristan: 110 ton

Macaristan, 16 tonluk alımla toplam rezervini 110 tona çıkardı.

9. Gana ve Özbekistan: 11 ton

Her iki ülke de 11 ton altın alarak rezervlerini artırdı.

10. Katar: 10 ton

Katar, rezervlerine 10 ton altın ekleyerek toplam rezervini güçlendirdi.