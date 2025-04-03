2024'te iki kat artan teknoloji şirketleri 2025'te değer kaybetti

ABD'li teknoloji şirketlerinin ağırlıklı olarak işlem gördüğü Nasdaq 100 endeksinde geçen yıl 6 şirketin hisse fiyatları iki katını aşarken, bunlardan 4'ü bu yılın ilk çeyreğinde değer kaybetti.

ABD'de Nasdaq 100 endeksinde 2024'te iki katının üzerinde değer kazanan şirketlerin sayısı 6 olarak kayıtlara geçti.

Geçen yıl, yapay zeka, kripto paralar ve reklam teknolojileri gibi farklı alanlarda gerçekleştirdiği atılımlarla şirketler yatırımcılarına yüksek kazançlar sağlarken, bu yılın ilk çeyreğinde, özellikle Çin merkezli DeepSeek başta olmak üzere yaşanan gelişmelerle şirketlerin hisselerinde değer kaybı görüldü.

Nasdaq 100 endeksinde geçen yıl yüzde 100'ün üzerinde değer kazanan şirketler sırasıyla AppLovin Technologies, MicroStrategy, Palantir Technologies, Nvidia, Axon Enterprise ve Broadcom oldu.

Hisseleri en fazla değer kazanan şirket AppLovin olurken, firma mobil reklamcılık alanındaki yapay zeka destekli reklam motoru Axon 2.0 ile dikkati çekerek yatırımcılarına yüzde 713 kazandırdı.

Bitcoin stratejisiyle tanınan MicroStrategy'nin hisseleri kripto para piyasalarındaki toparlanma ve artan kurumsal ilgiyle yüzde 359 değer kazandı.

Büyük veri analitiği ve savunma teknolojileri alanında faaliyet gösteren Palantir Technologies de hükümetler ve büyük kuruluşlarla yapay zeka tabanlı AIP platformu için imzaladığı sözleşmeler sayesinde yüzde 340 prim yaptı.

Yapay zeka çiplerinde pazar lideri konumunda olan Nvidia da yüzde 171 yükseldi.

Polis teknolojileri ve bulut tabanlı kamu güvenliği çözümleriyle öne çıkan Axon Enterprise yüzde 130 değer gördü.

Broadcom da 2024'te yapay zeka çiplerine olan yoğun talep ve VMware satın alımının katkısıyla yüzde 107 arttı.

Nasdaq 100 endeksi, ilk çeyrekte dalgalı bir seyir izledi

Bu yılın ilk çeyreğinde ise Nasdaq 100 endeksi, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerinde yavaşlayacağı endişeleri, Çinli teknoloji şirketlerinin ABD'nin bu alandaki hakimiyetini sarsması ve ticaret politikalarına dair belirsizliklerin etkisiyle dalgalı bir seyir izledi.

Ocakta açıklanan beklentilerin üzerinde gerçekleşen istihdam ve enflasyon verileri, Fed'in faiz indirimlerini geciktirebileceği tahminlerini güçlendirerek teknoloji hisselerinde satış baskısını artırdı.

Öte yandan, Çin merkezli DeepSeek'in düşük maliyetli yapay zeka modeli, sektör lideri şirketlerin pazar payı kaybedebileceği endişesini doğurdu.

AppLovin, kullanıcı verilerinin izinsiz topladığına yönelik iddiaların şubat ve martta yayınlanmasının ardından yatırımcı güveninin sarsılmasıyla ilk çeyrekte yüzde 16 değer kaybetti.

MicroStrategy hisseleri de Bitcoin fiyatlarındaki dalgalanmalar ve bu konuya ilişkin haber akışlarıyla yatay seyretti.

Palantir Technologies, son çeyrek gelirini yüzde 36 artırarak 828 milyon dolara çıkarması, ABD Ordusu ile süregelen işbirliği, yapay zeka platformuna olan yoğun talebin devam etmesiyle yüzde 14 değer kazandı.

Nvidia ise yüksek değerleme çarpanları ve çip sektöründeki rekabetin artmasıyla hisse senedi piyasalarında yüzde 18 kayıp yaşadı.

Axon Enterprise, uzun süredir ortaklık yürüttüğü Flock Safety ile yaşadığı stratejik ayrılığın ardından oluşan rekabet baskısıyla yüzde 10 değer kaybetti.

Broadcom, Çin'e yönelik çip satış kısıtlamaları ve sürdürülebilir yapay zeka harcamaları konusundaki endişeler nedeniyle yılın ilk çeyreğinde yüzde 27'lik kayıp yaşadı.

"Gerileyen piyasalar tüketici endişelerini artırıyor"

ING Uluslararası Başekonomisti James Knightley, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, Nasdaq 100'deki hisse performansları hakkında 2024'te yapay zekanın önemli bir faktör olduğunu ancak ABD'nin büyüme açısından gösterdiği istisnai performansın da bu durumda etkili olduğunu kaydetti.

Aynı dönemde ABD'nin yaklaşık yüzde 3 büyüdüğünü, işsizliğin düştüğünü ve ABD Başkanı Donald Trump'ın vergi indirimleriyle düzenleme hafifletmeleri sayesinde büyüme hikayesini canlandırmasının beklendiğini söyleyen Knightley, bu durumun dolar varlıklara olan talebi artırdığını dile getirdi.

Öte yandan Knightley, 2025'te ise yapay zekanın hala yeni ve keşfedilmemiş olanaklar açısından önemli bir hikaye olmaya devam ettiğini belirterek, yapay zekanın büyük bir potansiyeli bulunduğunu ancak buna nasıl bir değer biçileceğinin belirsiz olduğunu da ifade etti.

Trump yönetiminin başlangıçta göçmenlik kontrolleri, kamu harcamalarında kesintiler ve ticaret korumacılığı tehditlerine odaklanmasının kısa vadede üreticiler için zorluklar yarattığını anlatan Knightley, tarife tehditleri, uyuşturucu kaçakçılığı, sınır kontrolleri ve savunma harcamaları gibi alanlarda ABD taleplerine uymaları için yabancı ülkeleri teşvik etmek amacıyla bu araçların zaten kullanıldığını vurguladı.

Seçimden bu yana, hane halkının, Hükümet Verimliliği Departmanı tarafından yapılan harcama kesintilerinin istihdam ve sosyal haklar üzerindeki etkileri konusunda endişe duyduğunu ve bunun tüketici güvenini düşürdüğünü ifade eden Knightley, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Tarife tehdidi, daha yüksek fiyatlara yol açarak harcama gücünü zayıflatma ve yaşam standardında bozulmaya neden olma endişelerini de beraberinde getiriyor. Düşen hisse senedi piyasaları, tüketicilerin ekonomik görünüme dair endişelerini artırıyor."

Knightley, "Kısa vadede ekonomik belirsizlik, riskli varlıkları olumsuz etkileyebilir ve fiyatlar daha da düşebilir ancak uzun vadede ABD ekonomisi, büyük bir büyüme fırsatına sahip olmaya devam ediyor." dedi.

Ayrıca Knightley, teknoloji hisselerinin yeniden değerlenebilmesi için ise Trump'ın kemer sıkma politikaları ve ticaret tarifelerinden geri adım atarak, deregülasyon ve vergi indirimlerine odaklanması gerektiğini belirtti.