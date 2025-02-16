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2025 BRICS Zirvesi, temmuzda Brezilya'da düzenlenecek

Çok kutuplu dünyanın şekillenmesinde en önemli aktörlerden biri olan BRICS grubunun 2025 zirvesi için temmuz ayında Brezilya'da toplanacağı duyuruldu.

Haber Merkezi
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2025 BRICS Zirvesi, temmuzda Brezilya'da düzenlenecek
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BRICS Basın Servisi'nden yapılan açıklamaya göre Rusya ve Çin'in başını çektiği 10 üyeli BRICS grubu, temmuz ayında Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde zirve için bir araya gelecek.

Açıklamada, "2025 BRICS Zirvesi'nin düzenleneceği tarih ve yer onaylandı. Zirve, 6-7 Temmuz'da Rio de Janeiro'da gerçekleşecek" ifadelerine yer verildi.

Brezilya, 1 Ocak 2025'te Rusya'dan BRICS dönem başkanlığını devralmıştı.

Rusya'nın ev sahipliğindeki zirve 22-24 Ekim'de Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da düzenlenmiş ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da zirveye katılmıştı.

Rusya'daki zirvede BRICS bünyesinde 'ortak ülkeler' kategorisi kurulması karara bağlanmış ve Belarus, Kazakistan, Özbekistan, Küba, Bolivya, Malezya, Tayland, Nijerya ve Uganda ortak üye sıfatıyla birliğe dahil olmuştu.

BRICS nedir?

2006 yılında Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin tarafından kurulan topluluk, ülkeler arasında ekonomik işbirliğini amaçlıyor.

Gruba 2010’da Güney Afrika da eklendi ve Güney Afrika'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2023 BRICS Zirvesi’nde üye ülkelerin liderleri genişleme kararı aldı. Mısır, Etiyopya, İran, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri de 1 Ocak 2024'te BRICS’e katıldı.

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