2025 yılında 50'den fazla kişi yapay zeka sayesinde milyarder oldu

2025 boyunca yapay zekanın en somut çıktısı astronomik gelirler ve kişisel servetler oldu. Yeni bir rapora göre yalnızca bu yıl içinde 50’den fazla kişi, yapay zeka şirketlerindeki hisseleri sayesinde milyarderler kulübüne adını yazdırdı.

AI milyarderleri çoğalıyor

Henüz yılın başında yaşanan gelişmeler küresel yapay zeka yarışının dozunu hızla artacağına zaten işaret etmişti. Ocak ayında Çin merkezli yapay zeka girişimi DeepSeek, büyük Amerikan şirketlerinin kullandığı hesaplama gücünün çok daha azıyla eğittiği açık kaynaklı modeliyle finans piyasalarını sarstı. Bu gelişme, şirketin kurucusu Liang Wenfeng’i milyarder statüsüne taşıdı. Forbes tahminlerine göre Wenfeng’in serveti kısa sürede 11,5 milyar dolara ulaştı.

Yılın ilk aylarında bir diğer büyük sıçrama, Claude adlı yapay zeka modelini geliştiren Anthropic cephesinde yaşandı. Şirket, 3,5 milyar dolarlık yatırım turunu 61,5 milyar dolar değerleme üzerinden tamamladı ve bu hamle, Anthropic’in yedi kurucu ortağının tamamını milyarderler arasına soktu.

Çoğu yeni milyarder ise daha çok kurumsal yazılım çözümleri sunan SaaS şirketleri, veri etiketleme girişimleri ve yapay zeka ajanları geliştiren firmalardan çıktı. Bu çerçevede dikkat çeken örneklerden birisi müşteri hizmetlerinde insan temsilcilerin yerine yapay zeka ajanlarını konumlandıran Sierra oldu. Şirketin kurucuları Bret Taylor ve Clay Bavor, bu iş modeli sayesinde 2025’in yeni yapay zeka milyarderleri arasına girdi.

Benzer şekilde ses üretim teknolojileri geliştiren ElevenLabs’in liderleri Mati Staniszewski ve Piotr Dabkowski de milyarder tacını taktı. ElevenLabs, Matthew McConaughey ve Michael Caine gibi dünyaca ünlü isimlerin de desteğini alarak geniş bir etki alanı oluşturmuştu.

2025’in en çok konuşulan şirketlerinden olan Scale AI, bilindiği üzere veri etiketleme alanında faaliyet gösteriyor. Şirket, Meta’nın büyük bir hisse alımıyla gündeme gelirken kurucu ortağı Lucy Guo da bu sayede kısa süreliğine dünyanın en genç “kendi servetini yaratan” kadın milyarderi unvanını kazanmıştı. Meta’nın Scale AI’deki yeni pozisyonu, rakip veri etiketleme şirketlerine de alan açtı. Surge AI’nin kurucusu Edwin Chen, şirketteki yaklaşık yüzde 75’lik payı sayesinde servetini 18 milyar dolara taşıdı.

Donanımhaber'in aktardığına göre ayrıca, uzmanları toplu olarak işe alan ve onların uzmanlıklarını AI eğitimine dönüştüren Mercor şirketini kuran Brendan Foody, Adarsh Hiremath ve Surya Midha da 22 yaşlarında milyarder oldu. Bu durum, daha önce Mark Zuckerberg’e ait olan yaş rekorunun da kırılması anlamına geliyor. Bunlar dışında Astera Labs, Fermi, ISU Petasys, Sanil Electric ve CoreWeave’in kurucu ortakları da milyarderler kulübüne girdi.

Yılın öne çıkan AI milyarderleri

Edwin Chen, Surge AI: 18 milyar dolar

Liang Wenfeng, DeepSeek: 11,5 milyar dolar

Bret Taylor, Sierra: 2,5 milyar dolar

Clay Bavor, Sierra: 2,5 milyar dolar

Brendan Foody, Mercor: 2,2 milyar dolar

Adarsh Hiremath, Mercor: 2,2 milyar dolar

Surya Midha, Mercor: 2,2 milyar dolar

Anton Osika, Lovable: 1,6 milyar dolar

Fabian Hedin, Lovable: 1,6 milyar dolar

Lucy Guo, Scale AI: 1,4 milyar dolar

Michael Truell, Anysphere (Cursor): 1,3 milyar dolar

Aman Sanger, Anysphere (Cursor): 1,3 milyar dolar

Sualeh Asif, Anysphere (Cursor): 1,3 milyar dolar

Arvid Lunnemark, Anysphere (Cursor): 1,3 milyar dolar

Mati Staniszewski, ElevenLabs: 1,1 milyar dolar

Piotr Dabkowski, ElevenLabs: 1,1 milyar dolar