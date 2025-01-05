2025'te dünyayı neler bekliyor? Goldman Sachs’tan küresel ekonomi için 7 kritik tahmin

Goldman Sachs, 2025 için en önemli yedi makroekonomik tahminini açıkladı ve mali koşulların gevşemesi, faiz indirimlerinin devam etmesi ve jeopolitik belirsizliklerle şekillenen bir yıl öngördü. Blomberg HT'nin haberine göre yatırım bankası Goldman Sachs, ABD, Euro bölgesi ve Çin arasında farklılaşan büyüme yolları öngörüyor ve ABD'nin gelişmiş piyasa rakiplerinden daha iyi performans göstermesi bekleniyor.

1) Küresel GSYİH Büyümesi: Goldman Sachs, artan gerçek hanehalkı gelirleri ve gevşeyen mali koşullar tarafından yönlendirilen 2025'te yıllık bazda yüzde 2,7'lik sağlam bir küresel reel GSYİH büyümesi öngörüyor.

Raporda faiz indirimlerinin rolü vurgulanarak, "ABD büyümesinin, önemli ölçüde daha güçlü üretkenlik artışı göz önüne alındığında, gelişmiş piyasalardaki rakiplerini geride bırakmaya devam etmesi muhtemel." denildi. Çekirdek enflasyonun gelişmiş piyasalarda 2025 yılı sonuna kadar hedef seviyelere dönmesi bekleniyor.

2) ABD Ekonomik Görünümü: Goldman, güçlü gelir büyümesi ve finansal gevşemeye atıfta bulunarak 2025 yılında ABD GSYİH büyümesinin genel beklentinin üzerinde yüzde 2,4 olmasını bekliyor. Çekirdek PCE enflasyonunun Aralık 2025'e kadar yüzde 2,4'e düşmesi bekleniyor.

Banka ayrıca işsizlik oranının yıl sonuna kadar yüzde 4'e düşeceğini öngörüyor.

3) Fed Politikası: Goldman Sachs, Fed'in 2025 yılında üç faiz indirimi uygulayacağını öngörüyor. İlk 25 baz puanlık indirim Mart ayında, ardından Haziran ve Eylül aylarında ek indirimler geleceğini öngörüyor. Bu, nihai faiz oranını yüzde 3,5-3,75'e getirecek. Banka ayrıca Fed'in bilanço daraltma işlemini Ocak ayında azaltmasını ve bunu 2025'in ikinci çeyreğine kadar tamamlamasını bekliyor.

4) Euro Bölgesi Büyümesi: Goldman, yüksek enerji fiyatları ve Çin'den gelen rekabet baskısı nedeniyle "üretim sektöründe devam eden yapısal karşı rüzgarları" yansıtan Euro bölgesi için yüzde 0,8'lik genel beklenti altı GSYİH büyümesi öngörüyor.

Mali sıkılaştırma ve ticaret politikası belirsizliklerinin büyümeyi etkilemesi bekleniyor. Enflasyonun yıl sonuna kadar yüzde 2'ye dönmesi ve hizmet enflasyonunda kademeli bir azalma olması öngörülüyor.

5) ECB Politika Görünümü: Avrupa Merkez Bankası'nın ardışık 25 baz puanlık faiz indirimlerine devam etmesi ve politika faizini Temmuz 2025'e kadar yüzde 1,75'e getirmesi bekleniyor. Ancak Goldman, büyüme ve enflasyon daha da zayıflarsa "daha hızlı ve daha derin kesintilerin" gerekli olabileceği konusunda uyararak olası aşağı yönlü risklere dikkat çekiyor.

6) Çin'in Ekonomik Yavaşlaması: Goldman Sachs, Çin'de gerçek GSYİH büyümesinin 2025'te yüzde 4,5'e düşeceğini öngörüyor, çünkü kuruma göre, politika gevşetme önlemleri zayıf iç tüketimi, emlak piyasası mücadelelerini ve daha yüksek ABD tarifelerinin etkisini tam olarak dengeleyemiyor.

Wall Street firması, "Uzun vadede, kötüleşen demografi, çok yıllık borç azaltma eğilimi ve küresel tedarik zinciri risklerinin azaltılması gibi çeşitli yapısal zorluklar göz önüne alındığında Çin'in büyüme görünümü konusunda ihtiyatlı olmaya devam ediyoruz" dedi.

7) ABD Politikası ve Jeopolitik Riskler: Son olarak, Goldman yatırımcılara, özellikle, ABD politika değişikliklerini ve jeopolitik gelişmeleri yakından izlemelerini tavsiye ediyor.

Başlıca riskler arasında Çin ve otomobillere uygulanan daha yüksek tarifeler, daha düşük göç, vergi kesintileri ve düzenleyici geri çekilmeler yer alıyor.

Goldman, vergi indirimlerinin büyümeyi artırabileceğini ancak "daha yüksek tarifelerden kaynaklanan düşüşün" bu kazanımları telafi edebileceğini ve Avrupa ile Çin'in daha büyük ekonomik darbelerle karşı karşıya kalabileceği konusunda uyarıyor. Raporda ayrıca Ortadoğu'daki durumdan, Rusya-Ukrayna savaşından ve ABD-Çin ilişkilerinden kaynaklanan risklere de dikkat çekiliyor.