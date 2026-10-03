2026 biterken küresel ekonomi neden toparlanamadı?

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OECD ve IMF raporları, küresel ekonomide resesyon korkularının geride kaldığını ancak pandemi öncesi büyüme trendinin yakalanamadığını ortaya koydu.

Büyümede yavaşlama kalıcı

OECD'nin haziran ayında %2,8 olarak açıkladığı 2026 küresel büyüme tahmini, eylül ayındaki ara raporda %2,9'a revize edildi. IMF ise temmuz ayında beklentisini %3,1'den %3'e indirdi.

İki kurumun projeksiyonları farklı olsa da mesaj aynı. 2025'te %3,4 büyüyen dünya ekonomisi 2026'da %3'ün altına inecek ve pandemi sonrası ortalamaların altında kalacak. Toparlanmayı yapay zeka yatırımları ayakta tutuyor.

ABD'de %2,3'lük seyir korunurken, Euro Bölgesi %1'in altında kalmaya devam ediyor. Gelişmekte olan ekonomilerdeki ivme kaybı genel tabloyu aşağı çekiyor.

Borçta rekor seviye: %100'e dayandı

Küresel kamu borcunun milli gelire oranı 2025'te %94'e ulaşmıştı. IMF'nin 5 Eylül'deki uyarısına göre borç neredeyse %100'e dayandı ve 2029'da %100 eşiğini aşarak İkinci Dünya Savaşı sonrası en yüksek seviyeyi görecek.

Özel sektör dahil edildiğinde toplam borç küresel hasılanın 3,3 katına çıkmış durumda. Artışın büyük bölümü ABD ve Çin kaynaklı. Borçlanma maliyetlerindeki artış hükümetlerin üzerindeki baskıyı artırıyor.

Ticarette durgunluk

Ticaretteki fren çok daha sert hissedildi. Dünya Ticaret Örgütü verilerine göre 2025'te %2,4 büyüyen küresel mal ticareti hacmi, 2026'da sadece %0,5 artacak. Bu düşüşte yüksek gümrük tarifeleri ve jeopolitik gerilimler etkili oldu.

ABD ile Çin arasında sağlanan 12 aylık geçici ateşkes tarifeleri sabit tutsa da korumacılık eğilimini bitirmedi. Hizmet ticaretinde de yavaşlama sürüyor ve küresel hizmet ihracatı artışının 2024'te %6,8 iken 2025'te %4,6'ya ve 2026'da %4,4'e gerilemesi bekleniyor.

Enflasyonda risk gerçekleşti

Dezenflasyon sürecinin biteceği beklenirken Orta Doğu'daki çatışma tabloyu tersine çevirdi.

IMF, daha önce 2026 için %3,8 olarak öngördüğü küresel enflasyonu, enerji şoku nedeniyle %4,7'ye çıkardı. OECD'ye göre G20'de enflasyon 2025'te %3,4 iken 2026'da %4,1'e çıkacak ve 2027'de %3,6'ya gerileyecek.

Petrol fiyatlarındaki sıçrama enflasyon beklentilerini yeniden yukarı çekti. Bu nedenle ABD Merkez Bankası (Fed) ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) temkinli duruşunu koruyor.