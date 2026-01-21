2026 için ABD ekonomisine bakış: Temkinli iyimser

Brown Duckett, WSJ Leadership Institute’a verdiği röportajda, iş gücü piyasasındaki güç ve şirket bilançolarındaki sağlamlığın görünümü desteklediğini belirtti.

Faiz oranlarının, ABD Merkez Bankası’nın politikaları, jeopolitik gelişmeler ve diğer belirsizliklere rağmen genel ekonomik tablonun olumlu göründüğünü ifade eden Brown Duckett, risklerin tamamen ortadan kalkmadığını vurguladı. Ekonomiyle ilgili görünümün şu aşamada “oldukça pozitif" olduğunu dile getirdi.

Brown Duckett, hisse senedi piyasalarındaki gücün büyük ölçüde yapay zeka kaynaklı olduğunu ve bunun beraberinde riskler getirdiğini de söyledi. "Bir balon görmüyoruz, ancak bunun erken bir dönem olduğunu açıkça biliyoruz ve yönetilmesi gereken gerçek riskler var" değerlendirmesinde bulundu.