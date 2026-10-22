247 milyar dolarlık servet için kritik hamle! Meta’dan Zuckerberg’e özel plan

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Bloomberg’in haberine göre düzenleme, Zuckerberg’in şirket yönetimindeki konumunu korumasını ve Meta’nın merkezinin bulunduğu bölgede kalmasını sağlamayı amaçlıyor. Plan, Kaliforniya’da milyarderlerin servetine uygulanması önerilen tek seferlik yüzde 5’lik verginin oylanması öncesinde hazırlandı.

Meta’dan Zuckerberg’in şirketteki kontrolünü koruma planı

Meta’nın hazırladığı düzenleme kapsamında Zuckerberg’e oy hakkı bulunmayan Class C hisseleri verilecek. Böylece Zuckerberg’in olası vergi yükümlülüklerini karşılamak için hisse satması gerektiğinde şirket üzerindeki oy kontrolünün zayıflamasının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Zuckerberg, mevcut hisselerinin bir bölümünü satmak zorunda kalmasının Meta’daki oy hakkını yüzde 53’ün altına düşürebileceğini ifade etti. Yeni düzenleme ise şirketteki yönetim gücünü korurken finansal esneklik sağlamayı amaçlıyor.

Plan kapsamında Zuckerberg’in alacağı Class C hisselerinin yüzde 20’sini hemen satmasına izin verilecek. Bu miktar, toplam ekonomik payının yüzde 10’una karşılık geliyor.

Kalan yüzde 80’lik bölüm başlangıçta kısıtlamalara tabi olacak. Zuckerberg’in şirketin yönetiminde kalmayı sürdürmesi durumunda bu kısıtlamaların sekiz yıl içinde kademeli olarak kaldırılması öngörülüyor.

Kaliforniya’da yüzde 5’lik servet vergisi gündemde

Meta’nın hamlesinin arkasında, Kaliforniya’da milyarderlerin servetine yönelik hazırlanan vergi önerisi bulunuyor.

Öneriye göre 1 Ocak 2026 itibarıyla net serveti 1 milyar doları aşan kişiler, tek seferlik yüzde 5’lik servet vergisinin kapsamına girecek. Düzenlemenin kasım ayında oylanması planlanıyor.

Kaliforniya Valisi Gavin Newsom ise öneriye karşı çıkıyor. Verginin kabul edilmesi halinde milyarderlerin sahip oldukları varlıkların bir bölümünü elden çıkarmaları gerekebileceği değerlendiriliyor.

Zuckerberg’in servetinin 247 milyar dolar olduğu hesaplanıyor. Önerilen verginin kapsamına girmesi durumunda ortaya çıkabilecek yükümlülük, Meta hisselerinin satışı ve şirket üzerindeki kontrolün korunması konularını daha önemli hale getiriyor.

Zuckerberg’in Kaliforniya’da kalması isteniyor

Meta’nın özel komitesi, Zuckerberg’in şirket merkezinden çalışmaya devam etmesini kritik görüyor. Bu yaklaşımda, özellikle yapay zekâ alanındaki çalışmaların önemi öne çıkıyor.

Zuckerberg, tam zamanlı yönetici olarak görevini sürdürdüğü sürece önümüzdeki sekiz yıl boyunca Kaliforniya’da veya Meta’nın merkezinin bulunduğu yerde kalmayı taahhüt etti.

Şirket yönetimi açısından Zuckerberg’in Meta Superintelligence Labs ile yürüttüğü yakın iş birliği de önem taşıyor. Meta, yapay zekâ alanındaki yatırımlarını ve çalışmalarını hızlandırmaya çalışırken kurucu ortağının şirketin merkezine yakın konumda bulunmasını stratejik bir unsur olarak değerlendiriyor.

Yeni hisseler yapay zekâ yatırımlarına da kaynak sağlayacak

Meta Finans Direktörü Susan Li, yeni oy hakkı bulunmayan hisselerin temel amacının yapay zekâ yatırımlarını finanse etmek ve Zuckerberg’in oy gücünü azaltmadan şirkete esneklik kazandırmak olduğunu belirtti.

Bu yapı, Zuckerberg’in ekonomik payını artırmadan veya mevcut oy haklarını doğrudan değiştirmeden finansman olanaklarını genişletmeyi hedefliyor.

Meta’nın yapay zekâ alanındaki yatırımlarını büyütme planı düşünüldüğünde, şirketin finansal kaynaklarını ve yönetim kontrolünü birlikte korumaya yönelik adımının önem taşıdığı değerlendiriliyor.

Zuckerberg’in ABD genelinde geniş gayrimenkul portföyü bulunuyor

247 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin isimleri arasında yer alan Zuckerberg’in farklı bölgelerde gayrimenkulleri bulunuyor.

Zuckerberg’in bu yıl Miami’de 170 milyon dolara bir malikâne satın aldığı belirtiliyor. Ayrıca Palo Alto, Lake Tahoe çevresi, Washington ve Hawaii’deki Kauai Adası’nda mülkleri bulunuyor.

Öte yandan Google’ın kurucu ortaklarından Sergey Brin’in öncülüğündeki bir milyarder grubunun, Kaliforniya’daki önerilen servet vergisinin reddedilmesi için yaklaşık 300 milyon dolar harcadığı aktarılıyor. Brin’in kampanya bağış kayıtlarında Nevada adresini göstermesi de dikkat çekiyor.

Kaliforniya’daki vergi tartışması, yalnızca milyarderlerin kişisel servetlerini değil, büyük teknoloji şirketlerinin yönetim yapısını, yatırım planlarını ve yöneticilerinin nerede yaşayacağını da etkileyebilecek bir mesele olarak öne çıkıyor.